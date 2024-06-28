Окупанти атакували Нью-Йорк у Донецькій області авіабомбами – є загиблі, серед поранених дитина

Зранку 28 червня військові РФ атакували Нью-Йорк у Донецькій області авіаційними бомбами. Унаслідок атаки є жертви і поранені.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, передають «Новини України – НСН».

Слідчі розповіли, що росіяни завдали ударів бомбами по Торецькій громаді. За попередніми даними, для атаки селища Нью-Йорк окупанти застосували КАБ-250.

Пізніше повідомлялося, що один зі снарядів влучив по багатоквартирній забудові. Через руйнування під’їзду 5-поверхового будинку загинули четверо цивільних віком від 43 до 76 років.

Також зазнали тілесних ушкоджень 39-річна жінка та її 8-річна донька. Їх шпиталізували з мінно-вибуховими травмами, забоями й контузіями. Стан дитини оцінюється як важкий.

Окрім того, відбулося влучання у приватний сектор, внаслідок чого поранень голови зазнав 45-річний чоловік.

У прокуратурі додали, що внаслідок обстрілу пошкоджені приватні домогосподарства та багатоквартирні будинки.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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