Росіяни вдарили по Донецькій області 27 червня ввечері. Є жертви і постраждалі.

Ворог атакував середмістя Курахового, що на Донеччині.Внаслідок удару загинули дві людини, ще дві — поранені.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передають «Новини України – НСН».

«Росіяни ввечері ударили по середмістю з Ураганів — вбили сорокарічних чоловіка і жінку. Двоє поранених доставлені до лікарень», – йдеться в повідомленні.

Філашекін також зазначив, що обсяги руйнувань встановлюються..

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін укотре закликав місцевих евакуюватися.

Окупанти вдарили по Донецькій області 27 червня – є загиблі та поранені

Як ми повідомляли раніше, на прифронтових територіях за добу є загиблі, багато поранених і руйнувань

Зокрема на Донеччині 1 загибла людина і 17 поранених

Рано вранці росіяни скинули авіабомбу на Селидове — поранення отримали 6 людей, у тому числі двоє підлітків; пошкоджено 7 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, 3 адмінбудівлі і 4 автомобіля.

Крім того, під обстріл потрапило Ясенове Покровської громади — там поранено людину, пошкоджено підприємство.

Також надійшла інформація про пораненого чоловіка у Гірнику Курахівської громади та двох поранених жінок у Нью-Йорку Торецької громади.

«Росіяни продовжують бити по мирним жителям області — і, на жаль, їм регулярно вдається вбити або поранити наших людей. Залишатися на Донеччині — небезпечно! Евакуюйтесь!» – закликають мешканців

Всього за добу з лінії фронту на Донеччині евакуйовано 230 людей, у тому числі 28 дітей.

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