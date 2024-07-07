Моторошна ДТП на Миколаївщині: серед загиблих немовля, серед постраждалих теж діти

Моторошна ДТП на Миколаївщині сталася ввечері 6 липня. Загинуло троє людей і стільки ж постраждало.

Про це повідомляють у ДСНС, передають «Новини України – НСН».

ДТП на Миколаївщині: серед загиблих немовля

6 липня, ввечері, на спецлінію “101” надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду біля с. Грейгове Воскресенської територіальної громади Миколаївського району. Як з’ясувалось, під час руху водій ВАЗ-2101 допустив з’їзд у кювет, зіткнувшись з деревом.

За викликом направлено аварійно-рятувальні відділення 16 державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Миколаївській області на спецавтомобілях САРМ-С. В результаті автотрощі від отриманих травм на місці загинули три особи: чоловік, жінка та дитина 2023 р.н. Тіло немовляти деблокували з понівеченої автівки рятувальники. Дорослих надзвичайники вивільнили спільно з поліцейськими.

Також постраждали двоє дітей 2017, 2023 р. н. та ще одна жінка (пасажири автомобіля). Їх з травмами різного ступеню госпіталізовано в лікувальні заклади м. Миколаєва.

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