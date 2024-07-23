23 липня троє людей загинули в ДТП на Харківщині, ще дві людини постраждали. Поліція встановлює обставини аварії у Лозівському районі.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на поліцію Харківської області.

Повідомляється, що через зіткнення вантажівки та легкового автомобіля на місці аварії не сумісні з життям травми отримав 42-річний пасажир «ВАЗу». З численними травмами трьох пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, та водія доставили до лікарні. Через деякий час в медичному закладі помер 5-річний хлопчик та його 35-річна мати.

Троє загиблих в ДТП на Харківщині: серед них 5-річний хлопчик та його мама

23 липня близько 10:40 до поліції надійшла інформація про те, що неподалік села Катеринівка сталося зіткнення вантажного автомобіля «МАН» та «ВАЗ-2109».

“Внаслідок аварії на місці загинув пасажир легковика. Троє пасажирів та водій даного автомобіля були доставлені до районної лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Серед потерпілих були дворічний та п’ятирічний хлопці”, – повідомили у поліції.

Близько 12:40 до поліції надійшло повідомлення про те, що в лікарні померла 5-річна дитина. Ще згодом черговий лікар повідомив, що померла 35-річна мати хлопчика.

На місце ДТП виїжджала слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Харківській області та Лозівського РВП.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Всі обставини аварії встановлюються.

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