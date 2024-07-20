20 липня сталася смертелна ДТП на Волині. На автодорозі Ковель-Любомль зіткнулися 2 автомобілі, в результаті чого загинула жінка, ще п’ятеро людей отримали травми, серед них троє дітей.

На Волині сталася ДТП за участю автомобілів Audi та ВАЗ. В результаті аварії загинула жінка, 5 постраждалих.

Про це повідомляє поліція Волинської області, передають “Новини України – НСН”.

Смертельна ДТП на Волині – жінка загинула, серед травмованих троє дітей

Зіткнулися два автомобілі Audi та ВАЗ. Наряд групи реагування патрульної поліції, який патрулював неподалік, миттєво прибув на місце події. Поліцейські надали першу допомогу потерпілим та викликали швидку допомогу.

За попередніми даними, внаслідок аварії загинула одна жінка. Ще дві жінки та троє дітей отримали травми і були доставлені до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції та ДСНС. Рух транспорту регулюють працівники поліції, він не ускладнений.

Деталі аварії та обставини події з’ясовує слідство. Вирішуватиметься питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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