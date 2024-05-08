Окупанти здійснили масований обстріл України у День пам’яті та перемоги. У ДСНС показали, як усувають наслідки масованої атаки 8 травня

Над ліквідацією наслідків сьогоднішніх обстрілів працюють 350 рятувальників та 100 одиниць спеціалізованої техніки

Все, що відомо розповідають Новини України – НСН з посиланням на ДСНС України

8 травня армія РФ атакувала 7 регіонів України. Задля безпеки на місці ліквідації пожеж рятувальники використовують спеціальну техніку: автодрабини з системами пінного гасіння, тактичний робот для гасіння вогню, тепловізори, прилади для контролю за рухом конструкцій.

Київська область

Сьогодні внаслідок російського обстрілу уламками ворожих ракет знищено та пошкоджено 13 приватних будівель, травмовано двоє людей.

Рятувальники усувають наслідки масованої атаки 8 травня

Кіровоградська область

Внаслідок ракетної атаки в Олександрійському районі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Травмовано дитину 8-ми років.

За попередньою інформацією руйнувань зазнали 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів.

На місці працюють психологи ДСНС.

Запорізька область

У Запоріжжі пошкоджено приміщення і фасад будівлі пожежно-рятувальної частини.

На щастя, загиблих і травмованих немає.

До ліквідації наслідків російських обстрілів залучалися 32 рятувальники та 7 одиниць техніки. Наразі роботи завершені.

Івано-Франківщина

Уранці 8 травня ворог завдав удару по об’єкту критичної інфраструктури області, сталося займання. Рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожим обстрілом.

Постраждалих немає.

До ліквідації наслідків атаки рф залучалися 105 рятувальників та 36 одиниць техніки ДСНС.

Виникли масштабні пожежі: рятувальники показали, як усувають наслідки масованої атаки 8 травня

Вінницька область

Під ранок, 8 травня, на Вінниччині ворог завдав ракетного удару по обʼєкту критичної інфраструктури. У результаті влучання виникла масштабна пожежа. На щастя, ніхто з працівників і цивільне населення не постраждали.

До ліквідації пожежі від ДСНС залучено 63 чоловіки особового складу та 18 одиниць техніки.

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