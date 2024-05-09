Везли вантаж на передову: в жахливій ДТП загинули волонтери з Львівщини, серед них батько 6 дітей (фото, відео)

В жахливій ДТП загинули волонтери з Львівщини, серед них батько 6 дітей. Моторошна автотроща сталася 8 травня у Житомирській області.

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Потрійна ДТП із загорянням

Про ДТП на Житомирщині повідомила 8 травня поліція. Зазначалося, що аварія сталася на трасі Київ-Чоп.

Попередньо, сталося зіткнення атомобіля «DAF», що рухався в напрямку м. Києва, з вантажівкою «Mersedes Benz Atego», що стояла на узбіччі. Після цього з транспортним засобом «DAF» зіштовхнувся мікроавтобус «Mersedes Vito», що рухався в попутному напрямку. Внаслідок цього відбулося займання всіх транспортних засобів, – йдеться у повідомленні поліції

Зазначається, що у результаті ДТП загинули два пасажира автобуса «Mersedes Vito».

Травми отримали 52-річний водій та 50-річний пасажир вантажівки «DAF», а також 38-річний пасажир автомобіля «Mersedes Vito». Їх з травмами різного ступеню тяжкості доставлено до Звягельської лікарні.

В жахливій ДТП загинули волонтери з Львівщини

Згодом Червоноградська міська рада повідомила, що одним із загиблих є відомий волонтер, батько шести дітей — Віталій Дубас, який повертався додому з поїздки на передову. Ще один загиблий – 22-річний мешканець Белзької громади Борис Голод.

За даними Червоноградської міської ради, під час поїздки на передову в дорожньо-транспортній пригоді на Житомирщині загинув волонтер Віталій Дубас. З початку повномасштабної війни волонтер, батько шести малолітніх дітей, Віталій Дубас постійно брав участь у поїздках на передову, доставляючи гуманітарні вантажі та автівки для наших захисників. Часто жертвуючи особистими справами та роботою, їхав до військових, відгукуючись на кожну потребу.

На превеликий жаль, життя Віталія Дубаса обірвалось у жахливому ДТП на трасі Київ-Чоп поблизу с. Миколаївки, коли він їхав з гуманітарним вантажем на передову. Світла пам‘ять Людині з великим серцем… – йдеться у повідомленні

Жахлива ДТП на Житомирщині забрала життя ще одного волонтера. 22-річний Борис Голод – мешканець Белзької громади, однак працював та волонтерив хлопець у нашому місті. Спільно з іншими майстрами ремонтував автівки для військових та їздив з гуманітарними вантажами на передову. Не вистачить слів, аби висловити підтримку та співчуття рідним та близьким Бориса Голода. Світла пам‘ять Волонтеру, чиє молоде життя так несправедливо обірвалось… – пишуть у міській раді Червонограда

Ще один житель Червонограда вижив у важкій аварії. Його швидка доставила до Звягельської лікарні з травмами різної складності.

У мережі публікують відео жахливої ДТП на Житомирщині

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