Росіяни обстріляли Курахове вранці 3 травня: загинули дві жінки (фото)

Росіяни обстріляли Курахове вранці 3 травня: загинули дві жінки, є поранені.

Про це розповів глава Курахівської МВА Роман Падун, передають Новини України – НСН з посиланням на Суспільне.Донбас.

Росіяни обстріляли Курахове

Сьогодні зранку 3 травня близько 6:30 російські військові обстріляли Курахове у Донецькій області. Окупанти вдарили по місту уламково–фугасними боєприпасами.

Внаслідок російського удару загинули дві жительки міста. Одна з них на момент атаки перебувала у квартирі, а інша – на вулиці. Крім того, двоє мешканців поранено.

Поранених доставили у лікарню міста Курахове. Чоловік на момент обстрілу перебував у своїй квартирі, а жінка була на вулиці. Їхній стан середньої тяжкості. Комунальники приступили до ліквідації наслідків обстрілу, також працюють бригади РЕМ по відновленню електропостачання, – розповів Падун

За його словами, пошкоджені багато багатоквартирних будинків у різних частинах міста.

Крім того, увечері 2 травня росіяни також атакували південні околиці Курахового. Пошкоджені електричні мережі. Частина міста залишилася без світла.

Обстріли Донеччини за минулу добу

Дані, надані Донецькою ОВА станом на ранок 3 травня.

Волноваський район. У Великій Новосілці поранено людину. У Вугледарській громаді обстріляна Новоукраїнка.

Покровський район. У Красногорівці поранено людину. У Курахівській громаді під вогнем Курахове і Ганівка. У Мемрику Новогродівської громади 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 7 будинків (вже відомо, що загинули 12-річна дівчинка і її бабуся, а мама дитини і сусід отримали поранення).

Краматорський район. У Рідкодубі Лиманської громади зруйновано будинок і ще 2 пошкоджено. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено 5 будинків і 2 інфраструктурні об’єкти; у Миколаївці пошкоджено адмінбудівлю.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 236 людей, у тому числі 32 дитини.

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