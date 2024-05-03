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Росіяни обстріляли Курахове вранці 3 травня: загинули дві жінки (фото)

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Росіяни обстріляли Курахове вранці 3 травня: загинули дві жінки (фото)

Росіяни обстріляли Курахове вранці 3 травня: загинули дві жінки, є поранені.

Про це розповів глава Курахівської МВА Роман Падун, передають Новини України – НСН з посиланням на Суспільне.Донбас.

Росіяни обстріляли Курахове

Сьогодні зранку 3 травня близько 6:30 російські військові обстріляли Курахове у Донецькій області. Окупанти вдарили по місту уламково–фугасними боєприпасами.

Внаслідок російського удару загинули дві жительки міста. Одна з них на момент атаки перебувала у квартирі, а інша – на вулиці. Крім того, двоє мешканців поранено.

Поранених доставили у лікарню міста Курахове. Чоловік на момент обстрілу перебував у своїй квартирі, а жінка була на вулиці. Їхній стан середньої тяжкості. Комунальники приступили до ліквідації наслідків обстрілу, також працюють бригади РЕМ по відновленню електропостачання, – розповів Падун

За його словами, пошкоджені багато багатоквартирних будинків у різних частинах міста.

Росіяни обстріляли Курахове вранці 3 травня: загинули дві жінки

Росіяни обстріляли Курахове вранці 3 травня: загинули дві жінки

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Крім того, увечері 2 травня росіяни також атакували південні околиці Курахового. Пошкоджені електричні мережі. Частина міста залишилася без світла.

Обстріли Донеччини за минулу добу

Дані, надані Донецькою ОВА станом на ранок 3 травня.

  • Волноваський район. У Великій Новосілці поранено людину. У Вугледарській громаді обстріляна Новоукраїнка.
  • Покровський район. У Красногорівці поранено людину. У Курахівській громаді під вогнем Курахове і Ганівка. У Мемрику Новогродівської громади 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 7 будинків (вже відомо, що загинули 12-річна дівчинка і її бабуся, а мама дитини і сусід отримали поранення).
  • Краматорський район. У Рідкодубі Лиманської громади зруйновано будинок і ще 2 пошкоджено. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено 5 будинків і 2 інфраструктурні об’єкти; у Миколаївці пошкоджено адмінбудівлю.
  • Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено будинок.

Обстріли Донеччини за минулу добу

Обстріли Донеччини за минулу добу

Обстріли Донеччини за минулу добу

Обстріли Донеччини за минулу добу

Обстріли Донеччини за минулу добу

Обстріли Донеччини за минулу добу

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 236 людей, у тому числі 32 дитини.

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