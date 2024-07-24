Помер 19-річний син начальника Львівської ОВА Максима Козицького

Відійшов у вічність внаслідок важкої хвороби мій син Зіновій. Він горів життям і мріями, а ми – жили ним! Немає ні слів, ні спокою, лише горе, що розриває серце, – написав Максим Козицький, передають «Новини України – НСН»

Козицький також повідомив, що парастас відбудеться сьогодні, 24.07.2024, о 19:00. Адреса: храм Святої Трійці, Львів, вул. Тершаковців, 11а.

Похорон відбудеться: 25.07.2024, 14:00. Храм Святої Трійці, Львів, вул. Тершаковців, 11а.

Помер син начальника Львівської ОВА Максима Козицького: фото

На смерть Зіновія Козицького відреагували в УКУ, де навчався хлопець. Тут зазначили, що в нього була онкологія.

З великим сумом повідомляємо, що на 19-му році життя помер Зіновій Козицький, студент УКУ програми «Культурологія», син Максима Козицького, голови Львівської ОВА, великого приятеля та благодійника нашого університету. Невдовзі після вступу в УКУ у Зіновія виявили онкологію, батьки, друзі, медики відчайдушно боролися за життя хлопця. Та на жаль, хвороба перемогла… Попри страшний діагноз, Зіновій боровся до останнього – вчився, проходив лікування, не втрачав віри, – йдеться в повідомленні УКУ

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