12 днів перебував у комі в «Охматдиті»: помер 7-річний хлопчик з Прикарпаття

Помер 7-річний Єгор Завадецький з Прикарпаття, який перебував в «Охматдиті» у комі 12 днів. Він боровся за своє життя з 20 червня після падіння з велосипеда.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на сайт «Вікна».

Хлопчик помер у столичному кардіоцентрі. Туди його перевезли після влучання ракети в лікарню «Охматдит». Про смерть дитини повідомили його мама Анастасія Завадецька у соціальних мережах.

«На синочок помер. Єгорчик заснув назавжди. 7 років», написала жінка.

У хлопчика був набряк головного мозку і очей. Він переніс операцію і був у комі 12 днів.

«Коли Єгор впав з велосипеда, то основний удар був у печінку, саме на її з’єднання. У Києві нам сказала, що одну з половин потрібно видаляти. Майже дев’ять годин тривала операція, після якої син був дві доби при свідомості, говорив та реагував. Але в залишку, що зберігся, утворився тромб. І знову операція, яка тривала 3,5 години. Після цього у нього на 20 хвилин зупинилося серце і знадобилося переливання крові», розповіла Анастасія.

12 днів перебував у комі в «Охматдиті»

7-річний Єгор перебував на діалізі. У нього відмовили печінка, нирки, не працював шлунок. Відмирала права рукa. Хлопчик з багатодітної родини з Херсона. Був ВПО. Разом з батьками проживав у місті Голинь. Там закінчив перший клас у місцевому ліцеї.

20 червня у Єгора стався внутрішній крововилив, сильний забій черевної стінки і гематома на печінці. Його доставили у лікарню Калуша, де прооперували. Наступні три дні стан залишався стабільно важким, тому його направили до Івано-Франківська. Вночі 25 червня хлопчика доправили до Києва.

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