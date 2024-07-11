Шокований діями колег: після удару по «Охмадиту» російський льотчик передав фото командирів і службові документи

Після удару по «Охмадиту» російський льотчик передав фото командирів і службові документи. Про це з посиланням на розвідку повідомляє Інформаційний спротив.
Інформують «Новини України – НСН».
Після удару по «Охмадиту» російський льотчик передав фото командирів і службові документи
Після злочинного удару по дитячій лікарні “Охмадит” у Києві 8 липня 2024 року на чат-бот ГУР МО України звернувся один з льотчиків 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (в/ч 06987, аеродром базування “Енгельс”) — саме вона постійно обстрілює українські міста ракетами Х-101.
За інформацією джерел “Інформаційного спротиву” в розвідці, російський військовий написав, що шокований ударом по дитячій лікарні і не розуміє, як і декілька його колег, навіщо їх змушують бити саме по цивільній інфраструктурі України. Тому він вирішив передати українській стороні документи, які стосуються діяльності його військової частини, а також приватні фото командного складу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.
За словами наших джерел, навіть первинне вивчення отриманих матеріалів доводить їх неабияку важливість. Адже серед масиву інформації – документи з особових справ старшого офіцерського складу, персональні дані російських військовослужбовців та членів їхніх родин тощо. Але найбільшу цінність представляють грифовані документи 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, – кажуть у «Інформаційному спротиві»
Тут зазначають, що сподіваються найближчим часом оприлюднити декотрі з цих документів.
А сьогодні в якості анонсу публікують приватні фото зі святкування з нагоди призначення начальника штабу 52 вбап полковника Ільї Корякіна на посаду начальника штабу 22 вбад у ресторані “Неаполь” (м. Енгельс Саратовської області), на яких зафіксовані понад 30 осіб командного складу підрозділів 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил рф.
Ми публікуємо два фото, адже особи, що робили світлини, змінювали один одного, – коментують в Інформаційному спротиві
Ідентифіковані на фото особи:
- 1.ПЕЧКАРЬОВ Олексій Геннадійович (рос Печкарев Алексей Геннадьевич), командир корабля Ту-95, 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ВКС рф.
- 2.МАРТИНОВ Андрій Павлович (рос. Мартынов Андрей Павлович), помічник штурмана авіаційної ескадрильї, 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ВКС рф
- 3.ГОВОРОВ Владислав Сергійович (рос. Говоров Владислав Сергеевич), ймовірно начальник служби захисту державної таємниці, 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, капітан.
- 4.ГОЛОВАНОВ В’ячеслав Георгійович (рос. Голованов Вячеслав Георгиевич).
- 5.АЛУЄВ Олександр Миколайович (рос. Алуев Александр Николаевич), ймовірно займає командну посаду управління кадрів 22 вбад КДА ВПС ВКС рф.
- 6.ХОХРЯКОВ Денис Петрович (рос. Хохряков Денис Петрович), старший офіцер, 52 вбап 22 вбад КДА ВКС ПКС рф.
- 7.МІХАЙЛІШИН Олег Володимирович (рос. Михайлишин Олег Владимирович), заступник командира по роботі з особовим складом 22 вбад КДА ВПС ПКС рф, полковник.
- 8.АЗАРЕНКОВ Олександр Юрійович (рос. Азаренков Александр Юрьевич), старший офіцер, 22 вбад КДА ВПС ВКС рф.
- 9.БАРАНОВ Олег Юрійович (рос. Баранов Олег Юрьевич), старший штурман 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, полковник.
- 10.БУРДАКОВ Павло Володимирович (рос. Бурдаков Павел Владимирович), командир корабля Ту-160, 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, підполковник.
- 11.ТАТУР Володимир Бронеславович (рос. Татур Владимир Брониславович).
- 12.ДОЛГУШИН Сергій Володимирович (рос. Долгушин Сергей Владимирович), старший офіцер 22 вбад КДА ВПС ВКС рф.
- 13.ПАПІКЯН Микола Лукашевич (рос. Папикян Николай Лукашевич), заступник начальника штабу 22 вбад КДА ВПС ВКС рф по зв’язку та радіотехнічному забезпеченню, підполковник.
- 14.КОРЯКІН Ілля Володимирович (рос. Корякин Илья Владимирович), начальник штабу 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, полковник.
- 15.СМІРНОВ Максим Владиславович (рос. Смирнов Максим Владиславович), старший офіцер, 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, підполковник.
- 16.КАШЛЄВ Олександр Сергійович (рос. Кашлев Александр Сергеевич), старший офіцер, 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, підполковник.
- 17.БЄЛОКОБИЛЬСЬКИЙ Костянтин Петрович (рос. Белокобыльский Константин Петрович).
- 18.СТРУЧКОВ Станислав Дмитриевич (рос. Стручков Станислав Дмитриевич).
- 19.ЦИБІЗОВ Олексій Сергійович (рос. Цибизов Алексей Сергеевич), старший офіцер, 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ВКС рф.
- 20.МАЛЮКОВ Андрій Іванович (рос. Малюков Андрей Иванович), ймовірно начальник метеорологічної служби 22 вбад КДА ВПС ВКС рф.
- 21.СТЕПАНЕНКО Дмитро Вікторович (рос. Степаненко Дмитрий Викторович), заступник начальника штабу 22 вбад КДА ВПС ВКС рф по службі військ і безпеці військової служби, підполковник.
- 22.СОЛОВЙОВ Руслан Арсланович (рос. Соловьёв Руслан Арсланович), старший офіцер, 22 вбад КДА ВПС ВКС рф.
- 23.ЗИКОВ Віталій Євгенович (рос. Зыков Виталий Евгеньевич), старший офіцер, 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, підполковник.
- 24.ПОКАТІСОВ Олександр Сергійович (рос. Покатисов Александр Сергеевич).
- 25.МАЛІНІН Владислав Вікторович (рос. МАЛИНИН Владислав Викторович), старший штурман 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, підполковник.
- 26.СКІТСЬКИЙ Олег Ігорович (рос. Скитский Олег Игоревич), командир 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ПКС рф, полковник.
- 27.ТЕТЄРЄВ Сергій Вікторович (Тетерев Сергей Викторович), старший офіцер, 22 вбад КДА ВПС ПКС рф, майор.
- 28.ВАРПАХОВИЧ Микола Миколайович (рос. Варпахович Николай Николаевич), командир 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, полковник.
- 29.КАПША Трофим Олександрович (рос. Капша Трофим Александрович), заступник командира 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, полковник.
- 30.ГОРЛОВ Володимир Олександрович (рос. Горлов Владимир Александрович), старший офіцер 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, майор.
Нагадаємо, внаслідок удару по “Охматдиту” загинуло двоє дорослих – у тому числі лікарка. Згодом стало відомо про смерть дитини, яка на момент удару знаходилася у реанімації у критичному стані. Її смерть теж можна вважати наслідком атаки.
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