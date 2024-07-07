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У Росії помер брат Подоляка, який має нагороди за участь в «СВО»: що про це відомо

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Журналіст
У Росії помер брат Подоляка, який має нагороди за участь в «СВО»: що про це відомо

У Росії помер брат Подоляка. Про це вчора, 6 липня, повідомили російські ЗМІ. З великою вірогідністю можна припустити, що рідний брат радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка працював у ГРУ РФ та брав участь у так званій «СВО».

«Новини України – НСН» розповідають, що про все це відомо.

У Росії помер брат Подоляка

Отже, у Росії повідомили про смерть Володимира Подоляка. Зокрема, дану інформацію оприлюднив російський опозиційний канал SOTA з посиланням на твітер-акаунт KIU. Russian Officers killed in Ukraine, який відстежує смерть російських військових на війні проти України.

 «Володимир Михайлович Подоляк, російський полковник у відставці та старший брат радника президента України Михайла Подоляка, помер 19 травня 2024 року у віці 59 років. Обставини його смерті невідомі. Росіяни публічно про це не повідомили», — сказано в дописі про смерть Володимира Подоляка

Зазначається, що факт смерті підтверджується відкритим московським нотаріусом спадковою справою.

KIU. Russian Officers killed in Ukraine пише, що з медалі на фотографії можна зробити висновок, що Володимир Подоляк служив у російській розвідці.

Також у публікації звертають увагу на те, що на могилі розміщено вінок з написом «Від колективу ЦПС» — Центру підготовки фахівців ГРУ (Головного розвідувального управління).

У Росії помер брат Подоляка

У лютому 2024 року російське видання Вот так писало, що Володимир Подоляк був прописаний у Москві за адресою військової частини 22177, розташованій на вулиці Народного ополчення, 50. Видання зазначало, що це так звана «Консерваторія» — Військова академія міноборони РФ, де готують військових дипломатів та офіцерів ГРУ.

У Росії помер брат Подоляка

Про що говорять медалі Володимира Подоляка

У Росії помер брат Подоляка

Аналіз нагород старшого брата Михайла Подоляка проаналізував український журналіст Антон Павлушко.

Ось що він пише:

«Глянув на медальний іконостас брата Подоляка. 59 років, полковник, начебто ГРУ – начебто давно військовий пенсіонер, але хто там це перевірить. Звичайно, полком в якомусь Луганську він командувати вже не буде, але штучні специфічні спеціалісти завжди потрібні на службі. Пройдемось по його нагородах.

У нього два ще радянських ордена Червоної зірки – останні нагородження формально до 91-го року, але їх могли ще заднім числом за старими наказами роздавати. Плюс радянська медаль “За бойові заслуги” (вручали до 95-го року). Тобто “радянський” іконостас дуже непоганий як для 26-річного військового на момент розпаду СРСР.

Де це можна було встигнути заробити? Можливо ще Афганістан (хоча це до 89-го року і йому теж треба було встигнути туди потрапити), малоймовірно що Грузія, бо по датах не встигає, але по датах ще встигає у Придністров’я. Як і Гіркін. Хоча тут ще треба встигнути напрацювати на два ордена. “Встигає” у Карабах.

Але стоп, про що тут мова – у нього зліва нагрудний знак “Воїну інтернаціоналісту”. Тобто за радянських часів це була відзнака за Афган, але можливо росіяни її роздавали і далі за інші звитяги.

Знизу зліва під “зірками” видно “поплавок” випускника вищого військово-навчального закладу збройних сил СРСР. Кадровий військовий, а не якийсь реконструктор-історик тіпа Гіркіна чи строковик, якому не пощастило потрапити в Афган.

Ще видно ювілейну радянську медаль – “70 років збройним силам СРСР”, якою нагороджували з січня 88-го року всіх, хто був або у діючому війську (+ деякі інші категорії) на той час.

Далі йдуть вже російські нагороди. Два Ордена Мужества (перші нагородження з 94-го року) – це для рівня полковника цілком нормально. Хоча в перші роки все таки її роздавали не так активно. Тобто мабуть брав участь у чеченських кампаніях.

Ще видно медаль “За заслугі перед Отєчєством” II-го ступеня. Теж нічого дивного. Офіцеру не будуть видавати стандартну солдатську “Медаль за Отвагу”, тому йдуть роздавати медаль за “отєчєство”. Але все це державні нагороди.

Дуже цікавий тут другий нижній ряд медалей – це відомчі нагороди МО РФ. Перша зліва – медаль “За військову доблесть”  II-го ступеня, якою нагороджують з 99-го року. Тобто точно були якісь відрядження в Чечню і на 99-й рік він точно ще був в армії.

Скажу більше. Далі йдуть три медалі “За відміннсть у військовій службі” I-го, II-го та III-го ступеня. Відповідно за 20, 15 та 10 календарних років вислуги у збройних силах. Тобто він не виходив раніше на пенсію і т.п.

А тепер найцікавіше. Нижній ряд, перша справа медаль – це відомча медаль МО РФ “Учаснику спеціальної військової операції”, заснована в серпні 22-го року. Тобто брат Подоляка воював проти України – або фізично був залучений до війни (що навряд чи у 50+ років і в такому званні), або активно допомагав МО РФ у СВО.

Цю медаль отримують за:

  • “разумную инициативу, усердие и отличие по службе;
  • безупречную и эффективную гражданскую службу;
  • добросовестное исполнение трудовых обязанностей;
  • непосредственное выполнение задач в зоне проведения специальной военной операции;
  • успешное выполнение задач, способствующих достижению целей специальной военной операции…”

Це ж як треба було підбирати команду Зеленського, щоб у нього в близькому оточенні опинились люди, чиї брати дослужились до російських полковників?

А чи можна зробити карколомну кар’єру на теренах колишнього СРСР, якщо не мати родичів полковників чи батька з ГРУ?»

У Росії помер брат Подоляка

Цю інформацію також прокоментував журналіст Юрій Бутусов.

Він написав:

Неймовірно – рідний брат радника президента України Подоляка виявився полковником воєнної  розвідки ГРУ РФ і нагороджений медаллю «Учасник СВО» за війну проти України і багатьма іншими нагородами Росії. Михайло Подоляк має доступ до багатьох державних таємниць України. Сподіваюсь, СБУ офіційно пояснить, чи проходив Подоляк перевірку і чи було відомо керівництву держави, що радник президента має такого родича і які контакти у них були.

Що казав про свого брата Михайло Подоляк

У Росії помер брат Подоляка

14 лютого 2024 року Михайло Подоляк підтверджував, що його старший брат справді живе в Росії, наголосивши, що за його дії він відповідальності нести не повинен.

«Не знаю щодо КДБ, ФСБ і так далі, звичайно ж ні. Якщо людині 60 років, мені 51, я маю нести відповідальність за інших людей?», — заявив Подоляк, коментуючи інформацію про те, що його старший брат нібито є полковником ФСБ і проживає в Москві

Подоляк також додав, що його брат обрав жити в іншій країні ще за часів СРСР, і він із ними не підтримує спілкування. Водночасм він прямо спростував заяву про нібито роботу свого брата в російських спецслужбах.

Я не можу нести відповідальність за інших дорослих людей, точно так само, як і Сирський, і будь-яка інша людина, яка народилася в Радянському Союзі. До КДБ і ФСБ мої родичі ніколи не належали, — казав він

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