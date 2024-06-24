Напад на добровольця у Дніпрі: звільнили поліцейського, який брав участь у цьому інциденті

Звільнили поліцейського, який брав участь у нападі на добровольця у Дніпрі. Він є співробітником поліції Києва.

Цю інформацію «Суспільному» підтвердила заступниця начальника відділу комунікацій головного управління Нацполіції міста Києва Анна Страшок. Повідомляє сайт «новини України – НСН».

Того дня, він передував у Дніпрі, у відрядженні й брав участь у проведенні слідчих дій.

Напад на добровольця у Дніпрі

«По їх завершенню правоохоронець вийшов з приміщення на вулицю, став свідком конфліктних ситуацій між громадянами. Надалі до нього звернувся чоловік щодо скоєння злочину відносно його знайомої, у якої відібрали телефон. Співробітник поліції втрутився в інцидент», сказала Анна Страшок.

Зараз призначили службове розслідування для встановлення правомірності дій поліцейського у вищезгаданому інциденті.

За словами Анни Страшок, слідчі дії, у яких брав участь правоохоронець, не мали жодного стосунку до активістів та публічних осіб, які перебували в тому ж місці та були учасниками інциденту.

Тим часом у поліції Дніпропетровщини зазначили, що не співпрацювали з Тищенком і не брали участь в обшуках.

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