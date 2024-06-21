Напад на добровольця в центрі Дніпра людьми у камуфляжі – все, що відомо (відео)

Напад на добровольця в центрі Дніпра людьми у камуфляжі стався вдень 20 червня. Спочатку у мережі з’явилися відповідні відео, а потім – коментарі офіційних структур.

Новини України – НСН розповідають все, що відомо про резонансну подію на цей момент.

Вдень, 20 червня, у центрі Дніпра невідомі особи у камуфльованому одязі та балаклавах незаконно затримали 33-річного чоловіка та завдали йому тілесних ушкоджень. У мережі повідомили, що потерпілий – доброволець Дмитро Павлов, а нападники – охорона нардепа Миколи Тищенка.

Напад на добровольця в центрі Дніпра – що кажуть у поліції

У поліції за фактом побиття захисника відкрили два кримінальні провадження.

За даними правоохоронців, невідомі особи у камуфльованому одязі та балаклавах завдали 33-річному чоловікові тілесних ушкоджень та незаконно утримували його.

За цим фактом слідчими відділення поліції № 5 Дніпровського РУП відкрито два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 (навмисне легке тілесне ушкодження) та 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України, – повідомили в поліції

Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі заходи для ідентифікації всіх осіб, причетних до цієї події.

Коментар KRAKEN

Пізніше в Телеграмі з’явилося повідомлення, в якому йдеться про те, що напад був скоєний на колишнього військовослужбовця спецпідрозділу “KRAKEN”.

З огляду на суспільний розголос інциденту повідомляємо, що чоловіком у цивільному, який отримав тілесні ушкодження внаслідок зіткнення, є колишній військовослужбовець спецпідрозділу “KRAKEN”, – йдеться у повідомленні

Що відомо про постраждалого і до чого тут Тищенко

Відомо, що Дмитро Павлов – дніпрянин. З перших днів повномасштабної війни він долучився до ЗСУ, пройшов запеклі бої на Харківщині.

20 червня дніпровські телеграм-канали почали поширювати відео, на яких група чоловіків у камуфляжі оточила цивільного з малюком на руках. У мережі писали, що учасники сутички – доброволець Дмитро Павлов із позивним “Син” та охорона нардепа Тищенка.

Між захисником і нардепом нібито сталася словесна суперечка, після чого охорона чиновника напала на військового.

На опублікованих кадрах видно, як Павлова валять на землю і скручують руки, обшукують його речі. На відео також присутній чоловік, який ззовні дуже нагадує Тищенка.

Сам нардеп у пості в фейсбук визнав, що прибув у Дніпро, нібито для перевірки інформації про ботоферми і шахрайські колцентри. Про сутичку Тищенко не обмовився ні словом. Натомість його помічниця у коментарі ЗМІ заявила, що у нього начебто немає охорони.

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