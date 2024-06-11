У Хмельницькій області чоловік з ножем здійснив напад на співробітника ТЦК. Нападника затримали.

У населеному пункті Книжківка Хмельницької області чоловік з ножем напав на військовослужбовця ТЦК під час перевірки документів. Слідчі дії тривають.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Хмельницький обласний ТЦК та СП.

“Під час перевірки документів громадянин 1984 року народження дістав ніж та здійснив напад на військовослужбовця якого поранив у ліве плече зі сторони спини. Надалі групою оповіщення вжито заходи щодо затримання правопорушника та викликано наряд поліції”, – йдеться в повідомленні

У ТЦК розповіли, що по прибуттю нарядів поліції та огляду речей в порушника було виявлено заборонену речовину та шокер.

Черговий напад на співробітника ТЦК – у Хмельницькій області чоловік з ножем напав на військовослужбовця

Правоохоронці затримали порушника за вчинення злочину за який передбачено відповідальність ст. 125 КК України. Тривають слідчі дії.

На місце події прибула бригада швидкої медичної допомоги, військовослужбовця доставлено до військового шпиталю міста Хмельницький для надання фахової медичної допомоги. Загрози життю військового немає.

“Військовослужбовці ТЦК, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов’язаних, відповідно до законодавства є спеціальним суб’єктом, який виконує службові обов’язки під час правового режиму воєнного стану. Відтак образи, опір або перешкоджання їхній діяльності – матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність”, – наголосили в ТЦК.

Там додали, що особовий склад ТЦК, включно з їх ротами охорони, укомплектовані переважно військовослужбовцями, які втратили здоров’я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах.

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