У Дніпропетровській області чоловік з ножем озброєний чоловік напав на співробітника ТЦК 18 травня. Військовослужбовець отримав поранення

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

У місті Синельникове, сьогодні, 18 травня, під час проведення військовослужбовцями територіального центру комплектації заходів з оповіщення військовозобов’язаних озброєний цивільний громадянин напав на сержанта Збройних сил України.

У результаті нападу військовослужбовець РТЦК та СП отримав ножове поранення руки.

Правоохоронні органи були оперативно проінформовані. Наразі співробітники Національної поліції затримали нападника.

18 травня озброєний чоловік напав на співробітника ТЦК у Дніпропетровській області

Постраждалому надали всю необхідну медичну допомогу.

Через інцидент відкрито кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, а також за фактом замаху на вбивство.

“Нагадуємо, що посадові особи ТЦК та СП, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов’язаних, відповідно до законодавства є спеціальним суб’єктом, який виконує службові обов’язки під час правового режиму воєного стану”, – наголосили в Сухопутних військах.

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