Водіїв вантажівок мобілізують просто з рейсів? Автоперевізники скаржаться на дії ТЦК

Асоціація міжнародних автоперевізників заявила, що у Закарпатській області представники ТЦК та СП незаконно затримують водіїв. Зокрема, такі випадки зафіксовані на дорожній станції “Нижні Ворота”. Там за словами асоціації перевізників, водіїв вантажівок мобілізують просто з рейсів.

Офіційну заяву опублікувала пресслужба Асоціації, передають Новини України – НСН.

Зокрема, за словами асоціації, на дорожній станції “Нижні Ворота”, водіїв відправляють до ТЦК, а майно водія, вантажівка та вантаж залишилися без нагляду.

“Інформуємо всіх перевізників України про випадки вчинення працівниками відділів РТЦК незаконного затримання водіїв вантажних автомобілів та їх подальше позбавлення волі. Працівники РТЦК на посту ДАІ “Нижні Ворота” Закарпатської області 24.04.2024 зранку незаконно затримали водіїв кількох вантажівок, які здійснювали транзитне перевезення товарів з Європи до України, примусово доставили до приміщення відповідного відділу РТЦК де швидко мобілізували і направили для проходження військової служби до військових частин. Майно т/з, вантаж залишено в небезпеці і без нагляду. За аналогічних обставин 24.04.2024 працівниками Першого відділу Мукачівського РТЦК поруч з постом ДАІ “Нижні Ворота” незаконно затримано та позбавлено волі водія ТОВ “ШАЛЬ” Лісовського Андрія Вадимовича, 18.05.1983 року народження, та всупереч волі останнього в той же день мобілізовано до однієї з військових частин в Чернігівській області і відвезено у невідомому напрямку. Подібні факти мають місце і сьогодні”, – йдеться у повідомленні.

Щодо цих фактів Асоціація направила листи прем’єр-міністру України Денису Шмигалю і голові Закарпатської ОВА Віктору Микиті.

Реакція Закарпатського ОТЦК та СП

В Закарпатському ОТЦК заявили, що під час огляду документів на контрольно-пропускних пунктах не завжди є змога перевірити на місці всі військово-облікові дані, це пов’язано з тим, що громадяни завчасно не подбали про наявність з собою військово-облікових документів.

“В таких випадках військовозобов’язаним пропонують проїхати до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для уточнення даних. Водночас наголошуємо, що вантажівка залишається під наглядом представників правоохоронних органів. Якщо громадянин вважає, що він не підлягає мобілізації, то йому потрібно мати при собі відповідні військово-облікові документи з відмітками, які підтверджують його законні права на відстрочку, що передбачені в статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, або з відміткою про зняття з військового обліку. Або документ про належним чином оформлене бронювання”, – йдеться у повідомленні ОТЦК.

Там також наголосили, що система “Шлях” немає нічого спільного з військовим обліком, а водії вантажних транспортних засобів такі ж громадяни України як і інші.

Нагадуємо, що раніше ми писали Як новий закон про мобілізацію позначиться на українцях за кордоном