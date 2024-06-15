Благодійним фондом “Карітас Полтава” виплачується багатоцільова допомога у Полтаві. Як подати заявку, щоб отримати допомогу.
Кризовий центр БФ “Карітас Полтава” реалізує в Україні проект “Багатогалузева допомога постраждалим від війни людям”
Про це розповідають Новини України – НСН.
Багатоцільова допомога у Полтаві від Карітас – як взяти участь у програмі “Гроші на захист”
Хто і яку допомогу може отримати
У межах програми “Гроші на захист” можна отримати консультацію кейс-менеджера фонду, який допоможе розробити індивідуальний план, щоб подолати проблеми, що виникли.
Допомога спрямована на ВПО, які опинилися в критичних обставинах і не можуть самостійно вирішити ці проблеми. Йдеться про:
- відновлення ключових юридичних документів,
- нещасні випадки, що створили загрозу життю та здоров’ю,
- втрату зв’язку з родичами,
- інші проблемні обставини.
Також заявники можуть отримати:
- психологічну підтримку,
- юридичну консультацію.
Як отримати допомогу
Якщо ви перебуваєте в критичній ситуації і потребуєте такої допомоги, то щоб її отримати потрібно зателефонувати за номером 050 888 70 29.
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