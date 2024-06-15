Благодійним фондом “Карітас Полтава” виплачується багатоцільова допомога у Полтаві. Як подати заявку, щоб отримати допомогу.

Кризовий центр БФ “Карітас Полтава” реалізує в Україні проект “Багатогалузева допомога постраждалим від війни людям”

Про це розповідають Новини України – НСН.

Багатоцільова допомога у Полтаві від Карітас – як взяти участь у програмі “Гроші на захист”

Хто і яку допомогу може отримати

У межах програми “Гроші на захист” можна отримати консультацію кейс-менеджера фонду, який допоможе розробити індивідуальний план, щоб подолати проблеми, що виникли.

Допомога спрямована на ВПО, які опинилися в критичних обставинах і не можуть самостійно вирішити ці проблеми. Йдеться про:

відновлення ключових юридичних документів,

нещасні випадки, що створили загрозу життю та здоров’ю,

втрату зв’язку з родичами,

інші проблемні обставини.

Також заявники можуть отримати:

психологічну підтримку,

юридичну консультацію.

Як отримати допомогу

Якщо ви перебуваєте в критичній ситуації і потребуєте такої допомоги, то щоб її отримати потрібно зателефонувати за номером 050 888 70 29.

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