Грошова допомога у Полтаві надаватиметься для ВПО і місцевих мешканців у рамках проекту підтримки сільського господарства від БФ “Карітас Полтава”.

За підтримки Catholic Relief Services та Caritas Ukraine, Карітас Полтава розпочав реєстрацію вразливих домогосподарств у рамках проєкту SARI “Підтримка стійкості сільського господарства”

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Карітас Полтава.

Про допомогу

Проект спрямований на надання всебічної підтримки фермерським домогосподарствам, які постраждали від війни, щоб відновити їх засоби до існування та підвищити їх стійкість.

В яких громадах буде реалізований проект

Проект буде реалізований в громадах: Полтавська, Опішнянська, Карлівська, Зіньківська, Шишацька, Гадяцька та Чутівська.

Проєкт включає видачу грошових пакетів допомоги у трьох напрямках:

Рослинництво;

Тваринництво;

Корм для тварин.

Кошти видаватимуться на закупку: насіння, добрив, пестицидів, систем для зрошення, малої птиці, кроликів, та кормів для тварин.

Допомога надається ВПО та місцевому населенню.

Грошова допомога у Полтаві на підтримку сільського господарства – хто і як може отримати

Вразливість домогосподарства:

Багатодітні сім’ї (3 і більше дітей)

Член домогосподарства має інвалідність (І та ІІ група) або важку/хронічну хворобу. Інвалідність можна визначити за (Вашингтонським опитувальником)

Домогосподарства, очолювані однією особою (батько-одинак, мати – одиначка)

Домогосподарства з вагітними жінками або дітьми до 3 років

Домогосподарства з людьми похилого віку (60+)

ВПО

Для участі в проекті мають виконуватись такі умови:

вразливість домогосподарства;

домогосподарство не отримувало подібної допомоги від іншої благодійної організації, пов’язаної з сільськогосподарською діяльністю;

домогосподарства з попереднім досвідом у рослинництві або тваринництві, які зацікавлені у продовженні або відновленні цієї діяльності;

документи, які підтверджують власність/оренду земельної ділянки;

дохід домогосподарства є нижчим за прожитковий мінімум, що становить 6 318 грн. на особу.

домогосподарство не в змозі задовольнити більшість або всі свої базові потреби і залежить від сільського господарства, як основного джерела доходу.

Як взяти участь?

Якщо ви потребуєте підтримки і підпадаєте під критерії програми, звертайтеся для реєстрації за номером телефону: 0952877054.

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