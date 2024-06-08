Грошова допомога у Полтаві надаватиметься для ВПО і місцевих мешканців у рамках проекту підтримки сільського господарства від БФ “Карітас Полтава”.
За підтримки Catholic Relief Services та Caritas Ukraine, Карітас Полтава розпочав реєстрацію вразливих домогосподарств у рамках проєкту SARI “Підтримка стійкості сільського господарства”
Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Карітас Полтава.
Про допомогу
Проект спрямований на надання всебічної підтримки фермерським домогосподарствам, які постраждали від війни, щоб відновити їх засоби до існування та підвищити їх стійкість.
В яких громадах буде реалізований проект
Проект буде реалізований в громадах: Полтавська, Опішнянська, Карлівська, Зіньківська, Шишацька, Гадяцька та Чутівська.
Проєкт включає видачу грошових пакетів допомоги у трьох напрямках:
- Рослинництво;
- Тваринництво;
- Корм для тварин.
Кошти видаватимуться на закупку: насіння, добрив, пестицидів, систем для зрошення, малої птиці, кроликів, та кормів для тварин.
Допомога надається ВПО та місцевому населенню.
Грошова допомога у Полтаві на підтримку сільського господарства – хто і як може отримати
Вразливість домогосподарства:
- Багатодітні сім’ї (3 і більше дітей)
- Член домогосподарства має інвалідність (І та ІІ група) або важку/хронічну хворобу. Інвалідність можна визначити за (Вашингтонським опитувальником)
- Домогосподарства, очолювані однією особою (батько-одинак, мати – одиначка)
- Домогосподарства з вагітними жінками або дітьми до 3 років
- Домогосподарства з людьми похилого віку (60+)
- ВПО
Для участі в проекті мають виконуватись такі умови:
- вразливість домогосподарства;
- домогосподарство не отримувало подібної допомоги від іншої благодійної організації, пов’язаної з сільськогосподарською діяльністю;
- домогосподарства з попереднім досвідом у рослинництві або тваринництві, які зацікавлені у продовженні або відновленні цієї діяльності;
- документи, які підтверджують власність/оренду земельної ділянки;
- дохід домогосподарства є нижчим за прожитковий мінімум, що становить 6 318 грн. на особу.
- домогосподарство не в змозі задовольнити більшість або всі свої базові потреби і залежить від сільського господарства, як основного джерела доходу.
Як взяти участь?
Якщо ви потребуєте підтримки і підпадаєте під критерії програми, звертайтеся для реєстрації за номером телефону: 0952877054.
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