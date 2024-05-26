Багатоцільова грошова допомога в Україні під час повномасштабної війни надається цілою низкою організацій – як всеукраїнських, так і міжнародних. Розповідаємо про це детальніше, публікуємо контакти цих організацій.

У 2024 сотні тисяч людей в Україні отримали багатоцільову грошову допомогу від гуманітарних організацій.

Багатоцільова грошова допомога є гнучким видом підтримки для постраждалих від війни мешканців України, завдяки якій вони самі можуть обирати, на що їм в першу чергу потрібні кошти.

Гуманітарні партнери продовжують працювати над удосконаленням надання допомоги, щоб кошти доходили до найбільш нужденних людей.

У дашборді за посиланням можна побачити, як надається багатоцільова грошова допомога в різних регіонах України.

Управління ООН з координації гуманітарних справ OCHA Ukraine офіційно оприлюднило список благодійних організацій, які надають у тому числі грошову допомогу українцям.

Кожна з цих організацій має свої напрямки і цілі діяльності, а також умови надання допомоги. Деякі створювалися для реалізації певних задач і не були пов’язані із наданням грошової допомоги. Але під час війни розширили свою діяльність.

Нижче – перелік цих організацій і інформація про них. Кожна назва організації є клікабельною – тобто містить посилання. Натиснувши на нього, ви можете перейти безпосередньо на ресурс благодійників і дізнатися деталі про допомогу, яку він надає.

Збережіть собі цю інформацію, підпишіться на сторінки організацій, якщо ви потребуєте допомоги. Так ви зможете бути в курсі нових програм, що реалізуються благодійниками.

Багатоцільова грошова допомога в Україні: 20 організацій, які її надають

Благодійний Фонд “Помагаєм” працює з 2009 року, за 14 років надав допомогу/реалізував безліч проєктів. Знаходиться у Дніпрі.

Фонд був створений у 2009 році та об’єднав дві групи небайдужих людей: волонтерів, які допомагали тяжкохворим дітям і «відмовничкам» у дитячих лікарнях, та прийомних батьків, які виховували дітей, позбавлених батьківського піклування. Саме це зумовило основні напрями роботи фонду.

Війна внесла свої корективи і з’явився ще один напрям – це підтримка переселенців.

Контакти:

Адреса: м. Дніпро, вул. Харківська, 8-а

0 800 330 156 (безкоштовна гаряча лінія з будь-яких українських операторів

+380 67 632 69 19 (виключно повідомлення на Viber)

Благодійний фонд «Слов’янське Серце» є благодійною некомерційною організацією зі статусом юридичної особи.

Благодійний фонд «Слов’янське серце» було зареєстровано 25.01.2015 року на базі діючої жіночої волонтерської групи «Слов’янське Серце», яка розпочала свою активну гуманітарну діяльність з надання комплексної допомоги населенню, що постраждало від конфлікту на сході України 05.06.2014 р. у м. Святогірськ, розташованому в 30 км від м. Слов’янськ.

Зараз благодійний фонд «Слов’янське серце» надає комплексну допомогу населенню, постраждалому від конфлікту

Контакти:

Адреса: вул. Незалежності, 5, м. Святогірськ, 84130

+38 (050) 420 2092

Всеукраїнська громадська організація «Жіночий консорціум України» заснована 2001 року.

Жіночий консорціум України – це об’єднання, засноване жіночими громадськими організаціями, для забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та благополуччя дітей в Україні

Мета роботи – вирішення актуальних проблем у сфері ґендерної рівності та реалізації прав дитини, через адвокатування та ефективну співпрацю з державними та недержавними організаціями, а також широке залучення місцевих громад та інституцій.

Зараз організація надає допомогу і людям, що постраждали від війни.

Контакти:

Вул. Дарвіна, 8, кв. 55, м. Київ, 01004

Тел: +38044 – 592 – 68 – 54

Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» є місцевою благодійною організацією, яка з 2004 року є активним учасником важливих суспільно-політичних процесів у житті регіону.

Контакти:

Кол-центр Запорізького благодійного фонду “Єдність” за майбутнє” працює в робочі дні з 09.00 до 14.00 (технічна перерва з 11.30 до 12.00).

Єдиний номер кол-центру: 067-106-53-40

Надає допомогу та захищає права біженців, внутрішньо переміщених осіб та людей, що постраждали внаслідок війни в Україні.

Контакти

info@nrc.no

СОС Дитячі Містечка – благодійна недержавна організація, що розпочала діяльність у 2003 році та працює задля попередження сирітства в Україні, розвитку сімейних форм виховання для дітей, позбавлених батьківського піклування та підтримки молоді, яка виходить з-під опіки. Організація є членом міжнародної федерації SOS Children’s Villages International (SOS Kinderdorf). Працюємо відповідно до конвенції ООН про права дитини та поширює її принципи.

Контакти:

Київ, вул. Бориспільська, 6

Телефон: +380 95 790 13 72

Червоний Хрест України – найбільша гуманітарна організація в Україні, яка допомагає найвразливішим.

Контакти:

Адреса: вул. Євгена Чикаленка 30, Київ, 01024

Телефон: 0800332656

Французька неурядова організація Acted підтримує найуразливіші верстви населення України екстреною гуманітарною допомогою

Контакти:

communication@acted.org

Контакти:

info@rodekors.dk

Карітас України входить в одну з найбільших міжнародних мереж благодійних організацій у світі та Європі.

Робота Карітасу України сфокусована на 6 основних напрямках:

Допомога дітям, молоді та сім’ям, які перебувають у кризі

Охорона здоров’я

Допомога людям з особливими потребами

Соціальні проблеми міграції

Допомога в надзвичайних ситуаціях

Розбудова громад

Контакти:

вул. Озаркевича, 4, 79016 Львів

secretary[at]caritas.ua

Естонська рада у справах біженців.

Контакти:

info@pagulasabi.ee

Контакти:

civdevcenter@gmail.com

IMPACT Initiatives — це провідний женевський аналітичний центр, створений у 2010 році та вперше запущений у 2012 році. IMPACT є членом групи ACTED

Контакти:

geneva@impact-initiatives.org

Організація запевняє, що реагує на найгірші гуманітарні кризи в світі та допомагаємо людям вижити, відновитися та повернутися до нормального життя.

Контакти:

Communications@Rescue.org

Міжнародна організація з міграції (МОМ). Представництво МОМ в Україні надає допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО) і людям, які постраждали від війни, протидіє торгівлі людьми, надає допомогу Уряду у протидії неврегульованій міграції та покращенні системи управління міграційними процесами,а також розробляє політику в галузі охорони здоров’я, яка враховувала б мігрантів.

Контакти:

Україна, Київ, вул. Михайлівська, 8 0800 215 015

SMUKRcfm@iom.int

Мета діяльності: Спільне реагування на надзвичайні ситуації в Україні міжнародних неурядових організацій

Контакти

вул. Ярославів Вал, 38, Kyiv, Ukraine

Корпус милосердя — це всесвітня гуманітарна організація, яка підтримує людей у ​​виході з кризи і відновленні.

Контакти:

info@mercycorps.org

Terre des hommes здійснює свою діяльність в Україні з 2015 року задля благополуччя дітей та сімей. Щороку тисячі дітей та їхніх батьків отримують допомогу від проєктів, які Tdh реалізує в Україні.

Контакти:

Київ, вул. Пушкінська, буд. 36

095 698 6137

ukr.office@tdh.ch

УВКБ ООН, Агентство ООН у справах біженців, є глобальною міжурядовою організацією, яка присвячує свою діяльність порятунку життів, захисту прав і створенню кращого майбутнього для біженців, внутрішньо переміщених осіб та осіб без громадянства.

УВКБ ООН працює в Україні з 1994 року, коли Агентство підтримало репатріацію кримських татар, а в 1996 році уклало Угоду з урядом України.

Згідно зі своїм мандатом, УВКБ ООН надає послуги захисту та підтримку, щоб допомогти біженцям, внутрішньо переміщеним особам (ВПО), особам, які повернулися після вимушеного переміщення, постраждалим від війни та особам без громадянства отримати доступ до своїх прав та основних послуг і знайти стійкі рішення.

У 2014 році УВКБ ООН збільшило свою присутність на сході України, щоб надавати гуманітарні послуги та допомогу людям, які постраждали від війни.

Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в лютому 2022 року УВКБ ООН ще більше розширило свою діяльність і тепер присутнє в різних локаціях по всій Україні.

Контакти:

ukrki@unhcr.org

WFP є найбільшою гуманітарною організацією, яка рятує життя в надзвичайних ситуаціях і використовує продовольчу допомогу, щоб побудувати шлях до миру та процвітання для людей, які оговтуються після конфліктів, катастроф і наслідків зміни клімату.

Контактна інформація WFP – ТУТ

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