У Львові іноземець збив жінку і загинув сам на цьому ж місці після оформлення ДТП

У Львові іноземець збив жінку і загинув сам після оформлення ДТП на цьому ж місці. Про подвійну дорожньо-транспортну пригоду повідомили у поліції, передає НСН.

Повідомляється, що спершу водій «Нісана» збив на дорозі жінку-пішохода, а за майже три години, після оформлення цієї ДТП, на нього скоїв наїзд водій «Хонди». Внаслідок аварій тілесні ушкодження отримали двоє осіб, а водій, який скоїв першу ДТП, під час другої аварії отримав тілесні ушкодження та помер на місці події.

Як попередньо встановили правоохоронці, 17 жовтня близько 21.00 на вулиці Шевченка у Львові водій автомобіля «Нісан», 50-річний іноземець, скоїв наїзд на пішохода, львів’янку віком 58 років, яка переходила проїзну частину поза межами пішохідного переходу. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована у реанімацію.

За кілька годин – близько 23.45, вже після оформлення дорожньо-транспортної пригоди на цьому ж місці сталась ще одна аварія.

Водій автомобіля «Хонда Акорд», 22-річний житель Львова, не стежив за ситуацією на дорозі, не вибрав безпечної швидкості, внаслідок чого збив конуси та дорожній знак «Оформлення ДТП», які поліцейські виставили на проїзній частині, оскільки забезпечували безпеку руху, далі – скоїв наїзд на водія, який вчинив попередню ДТП (наїзд на жінку-пішохода) та на водія евакуатора, котрий приїхав за автомобілем «Нісан», пошкодженим під час попередньої аварії. Після цього «Хонда» зіткнулась ще й зі службовим автомобілем поліції, який стояв з увімкненими проблисковими маячками.

Внаслідок наїзду водій евакуатора отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні, а водій «Нісана», 50-річний іноземець, від отриманих травм помер на місці події.

Поліцейські затримали водія «Хонди» в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом ДТП, що сталась о 21.00, слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

За фактом другої ДТП відкрито кримінальне провадження ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Поліцейські встановлюють обставини подій.

Ще новини України: У Львові швидка збила 13-річного хлопчика