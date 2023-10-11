Збив пішохода, вивіз його за місто і кинув помирати: в Калуші судитимуть водія

В Калуші на Прикарпатті судитимуть водія, який збив пішохода, вивіз його за місто і кинув помирати. Про це повідомляє прокуратура в Іван-Франківській області, передає НСН.

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно водія, який збив пішохода і залишив його в безпорадному стані (ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 135 КК України).

Слідством встановлено, що вночі 7 січня 2023 року обвинувачений, керуючи автомобілем “Mercedes-Benz СLS 350” та рухаючись по вулиці Височанка в Калуші, допустив наїзд на пішохода.

Після вчинення ДТП водій перевіз потерпілого за межі міста та залишив в безпорадному стані на узбіччі дороги до села Студінка Калуської тергромади, а сам втік.

Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий 36-річний чоловік помер.

В ході досудового розслідування правоохоронці розшукали та затримали водія.

За клопотанням прокурорів суд обрав обвинуваченому запобіжний захід – тримання під вартою без права на заставу.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт розглядатиме Калуський районний суд.

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