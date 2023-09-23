Суд у Львові обрав запобіжний захід працівникам ТЦК у справі про побиття у військкоматі Самбору. Постраждалий чоловік, якого там утримували, розповів свою версію подій.

Відповідне відео він опублікував в TikTok, передає НСН.

Постраждалий розповів, як заступник начальника одного з відділів Самбірського РТЦК та СП, а також військовослужбовець-водій цього відділу утримували його та ще одного потерпілого у приміщенні центру, намагаючись примусити їх “добровільно” пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації.

За його словами, він наразі проходить лікування у медичному закладі. Після оприлюднення відео з побиттям до ТЦК та СП приїхало ДБР та швидка. Співробітники ДБР допитали його під запис як усе було.

“Я їм розповів, що почали прибирти ліжка, з кров’ю затирати сліди. Там була така історія – спочатку він бив Рому, без пістолета. Потім я підвівся, кажу: що ви творите. Відео тоді ніхто не записував. Він вибіг до кімнати якоїсь, заскакує з пістолетом. Було клацання. Не знаю, що сталося, патронник, не патронник, але він прямо стріляв, це 100%. Потім, коли він розлютився, не знаю, що в нього в голові було, почалося те, що ви бачили на відео”, каже чоловік.

Також він уточнив, як вдалося записати відео. За його словами, мобільного телефону у нього не було, всі, хто перебував у кімнаті домовились знімати відео, хто кого б’є, і потім передавати своїм знайомим, щоб ці відео зберігалися.

“За вісім днів, що я там був, дуже багато було жахливого, у мене багато відео збереглося на гугл-диску. Вони думають, що в мене в телефоні (були відео – ред.), а я одразу все посилав. Я навіть ґрати намагався відкрутити, щоб вилізти. І втекти хотів. А потім думаю – якщо втекти, потім постійно ловитимуть”, резюмував він.

Як пишуть Факти, 43-річний харківʼянин Вадим Спокойний разом із батьком рік тому переїхав до Львова.

У рідному місті від початку повномасштабної війни чоловік активно волонтерив і продовжив цю справу вже у Львові, переконує його батько. Про побиття сина він дізнався випадково.

“Його викрали, виходить. А я був у військкоматі, дивлюсь – щось схоже, ніби син. Питаю: “Спокойний Вадим Вадимович? – Так, він”. А оце останній раз його повалили, телефон забрали і сказали батька не пускати туди. Це взагалі беззаконня якесь”, обурюється батько потерпілого.

Інформацію про те, що Вадим Спокойний намагався втекти за кордон, батько підтвердити не взявся. Але зізнався, що Вадима вже не вперше ловили працівники військкомату.

А от слідчим ДБР стало відомо, що чоловік намагався незаконно перетнути українсько-польський кордон, де його й затримали та склали відповідний протокол. Та це не виправдовує жорстокості працівників ТЦК.

Побиття у військкоматі Самбору – що відомо

19 вересня у Мережі з’явилося відео, на якому в ТЦК та СП Самбора на Львівщині військовий із пістолетом у руках жорстоко б’є чоловіка.

Як виявилося, заступник начальника одного з відділів Самбірського РТЦК та СП, а також військовослужбовець-водій цього відділу понад тиждень утримували в приміщенні центру двох чоловіків, намагаючись примусити їх “добровільно” пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації.

21 вересня Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід працівникам Самбірського ТЦК, які незаконно утримували та знущалися з двох чоловіків.

Так, заступникові начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК та іншому військовослужбовцю-водію цього центру, які підозрюються у незаконному позбавленні волі та катуванні двох громадян, обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт на два місяці без носіння електронного браслету.

Згодом стало відомо, що на відео – ухилянти, які намагалися незаконно перетнути кордон. На відео мешканці Харкова та Кривого Рогу, які намагалися незаконно перетнути кордон і потрапити до Польщі. Однак їх затримали прикордонники, склали протокол про порушення правил перетину державного кордону і доправили до військкомату для постановки на військовий облік.

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