14 травня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

14 травня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 14 травня. День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Православні вшановують пам’ять мученика Максима. Крім того у православних сьогодні Радониця – свято, яке відмічається у вівторок на другий тиждень після Великодня. Залишився 231 день до Нового року. Це вівторок, і на цей день припадає 811 день повномасштабної війни в Україні.

14 травня – яке сьогодні церковне свято

14 травня в церковному календарі – день пам’яті мученика Максима. Він жив за часів, коли імператором був Декій. Навернув своїми проповідями про християнство багатьох язичників. За це його схопили і побили камінням до смерті.

14 травня у світі

День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни

День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни відзначається щорічно 14 травня. Під час Другої світової війни багато українців відіграли вирішальну роль у порятунку євреїв від Голокосту – страшного й темного часу, позначеного систематичним знищенням нацистами шести мільйонів євреїв по всій Європі. Україна значно постраждала від цього – за оцінками, було вбито 1,5 мільйона євреїв. Рятівники, які походили з різних країн, включаючи етнічних українців, поляків, білорусів, кримських татар, вірмен, греків і німців, часто ризикували власним життям і безпекою своїх родин, щоб врятувати євреїв від неминучої смерті.

Дата 14 травня була обрана, щоб збігтися з проголошенням незалежності Ізраїлю в 1948 році. Цей день був офіційно встановлений Верховною Радою України 2 лютого 2021 року. Станом на початок 2020 року Ізраїль визнав 2 659 українців Праведниками народів світу – звання, яке присвоюється Яд Вашем, Всесвітнім центром пам’яті жертв Голокосту в Єрусалимі, не євреям, які ризикували своїм життям заради порятунку євреїв під час Голокосту.

Мужність і співчуття, проявлені цими людьми, задокументовані в різних свідченнях.

Особи, визнані Праведниками народів світу, отримують медаль, сертифікат, а їхні імена заносяться на Стіну пошани в Саду Праведників у Яд Вашем в Єрусалимі. Це визнання підкреслює широку і значну роль, яку відіграли українці серед народів, що брали участь у цій рятувальній операції.

Україна, яка посідає четверте місце у світі після Польщі, Нідерландів та Франції за кількістю Праведників народів світу, продовжує вшановувати цих героїв. Їхніми іменами названі вулиці та пам’ятники в Україні, а їхні героїчні вчинки є невід’ємною частиною уроків історії та практик вшанування пам’яті.

День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової є не лише вшануванням пам’яті людей, що проявили надзвичайну хоробрість, але й нагадуванням про здатність людини до співчуття та мужності перед обличчям неймовірних звірств.

А також у світі сьогодні:

День народження вазеліну

День танцю маленьких каченят

День поширення інформації про травми спинного мозку

День онлайн-романтики

Всесвітній день топіарію

Міжнародний день шанування чихуахуа

Іменини 14 травня

Олександр, Іван, Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Петро, Яків, Ян.

Талісманом людини, народженої 14 травня, є агат. Камінь, що має вулканічне походження. Здавна вірили, що агат допомагає подолати безсоння.

Традиції, заборони, прикмети 14 травня

На Радоницю у храмах цього дня відбуваються літургія і панахида, парафіяни моляться за упокій душ померлих родичів і близьких.

Одна з головних традицій поминального дня – потрібно піти до церкви, віднести “панахиду”, написати поминальні записки. В “панахидку” кладуть круглий хліб, цукор, олію, воду, можна печиво, фрукти, цукерки. Після храму традиційно йдуть на цвинтар: священики радять не нести туди штучні квіти – краще поставити живі або посадити. Цукерки та печиво також краще роздати, а не залишати на могилах. Найважливіше на Радоницю – це молитва, яка допомагає душам померлих знайти спокій.

Прямої заборони на роботу в цей день немає – можна працювати на городі та в саду, садити огірки, квіти, чагарники.

Що не можна робити 14 травня

Не можна сваритися з рідними.

Заборонено пити алкогольні напої.

Не варто лінуватися.

Не можна думати про погане,

Суворо забороняється погано відгукуватися про померлих, а також побиватися за тими, хто помер

Не можна відмовляти в допомозі та милостині.

Не слід влаштовувати гучні поминальні застілля, пити на кладовищі.

У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день.

Негода у цей день передвіщає сурову і холодну майбутню зиму. А якщо сонце сходить ясно – все літо буде гарне, погоже. У цей час у давнину проводжали весну і зустрічали проліття.

Крім того:

похмура погода — на поганий урожай;

холодний день — таким буде літо;

в небі високо літають ластівки — чекайте на теплу і сонячну погоду;

ясний день — великий урожай.

14 травня в історії

Визначні події

1796 — британський хірург Едвард Дженнер вперше у світі зробив успішне щеплення від віспи 8-річному хлопчику.

1853 — у США запатентували згущене молоко.

1915 — після 9 місяців російської окупації австро-угорські війська вступили в Дрогобич (Галичина).

1940 — Голландія капітулювала перед вермахтом у перший рік Другої світової війни.

1948 — у Тель-Авіві прем’єр-міністр Давид Бен-Гуріон публічно виголосив Декларацію незалежності Ізраїлю; ця дата відзначається як День незалежності Ізраїлю.

1955 — у Варшаві підписали договір про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу соціалістичних країн (Варшавський договір) і створили об’єднане командування збройними силами.

1975 — футболісти «Динамо» (Київ) уперше вибороли Кубок Володарів Кубків.

Народилися 14 травня

1627 — Петро Дорошенко, гетьман Війська Запорозького.

1771 — Роберт Оуен, валлійський філософ, педагог та соціаліст-утопіст.

1871 — Василь Стефаник, український письменник, поет, майстер експресіоністичної новели, громадський діяч, політик

1920 — Ярослава Стецько, українська політична діячка, журналістка, співорганізатор Червоного Хреста УПА, жіночої мережі і юнацтва ОУН, Антибільшовицького блоку народів (АБН), голова ОУН(б).

1944 — Джордж Лукас, кінорежисер, продюсер, сценарист, творець «Зоряних воєн».

1967 — Віталій Портников, український публіцист та журналіст.

1969 — Кейт Бланшетт, австралійська кіноакторка.

1975 — Святослав Вакарчук, український музикант, вокаліст, лідер гурту «Океан Ельзи».

2001 — Джек Г’юз, американський хокеїст, перший номер драфту НХЛ 2019 року.

Померли 14 травня

1973 — Леопольд Левицький, графік і маляр, заслужений діяч мистецтв України.

1998 — Френк Сінатра, американський актор і співак.

2015 — Бі Бі Кінг, американський блюзовий музикант.

2017 – Євген Грицяк, український діяч, член молодіжної організації ОУН, один з керівників повстання в Норильських таборах 1953 року

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