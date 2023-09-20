Чоловік із Харківщини, якого побили у військкоматі на Львівщині, намагався нелегально виїхати до Польщі

Про це розповіла речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в етері телемаратону «Єдині новини». Про це розповідає НСН з посиланням на hromadske..

«Наразі, наскільки мені відомо, потерпілий перебуває на обстеженні у лікарів. Відомо те, що ця людина родом з Харківщини. Він є призовного віку. Як він опинився у ТЦК, природно виникає запитання. Виявилося, що його було затримано на кордоні з Польщею, він намагався його нелегально перетнути», — сказала речниця ДБР.

Доповнено о 17:35. ДБР уточнило, що чоловік намагався перетнути кордон не сам. Харків’янин спробував потрапити до Польщі разом із чоловіком із Кривого Рогу. Їх затримали прикордонники та склали протокол про порушення правил перетину державного кордону, який передбачає адмінвідповідальність.

Після цього порушників доправили до військкомату. У військкоматі обох чоловіків намагались примусити «добровільно» пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації, на що вони не погоджувались.

«Те, що ми побачили на відео, стало продовженням розвитку цих подій. Це жодним чином не виправдовує працівників ТЦК, які чинили наругу, погрожували зброєю», — сказала речниця ДБР.

Працівники військкомату утримували одного з потерпілих у приміщенні ТЦК 10 днів, іншого — 7.

Про що йдеться?

Напередодні соцмережами поширилося відео, у якому чоловік у військовій формі погрожує цивільному, б’є його та наводить на нього зброю.

Керівництво Львівського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки призначило службову перевірку. На цей час військовослужбовців, які потрапили у відео, відсторонили від виконання обовʼязків.

Стало дещо відомо про чоловіка, якого побили у військкоматі на Львівщині

У мережі з’явилося відео, на якому військові б’ють чоловіка та погрожують йому пістолетом. Це сталося у приміщенні Самбірського ТЦК pic.twitter.com/IIuClVxiCA — hromadske (@HromadskeUA) September 19, 2023

Слідчі встановили, що фігуранти утримували потерпілого у приміщенні військкомату тиждень, морили його голодом, били його та знущалися з нього, аби він добровільно пройшов військово-лікарську комісію.

ДБР затримало заступника начальника одного з відділів Самбірського районного військкомату та військовослужбовця-водія цього відділу.

Їм повідомили про підозру в незаконному позбавлені волі та катуванні, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України). За цими статтями їм загрожує до 10 років позбавлення волі. ДБР подало клопотання про тримання підозрюваних під вартою без можливості внесення застави.

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