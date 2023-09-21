Вистрелив в обличчя водія і вийшов з маршрутки – у Дніпрі затримали 18-річного пасажира

У Дніпрі затримали 18-річного пасажира, який вистрелив у водія маршртутки. Про це повідомляє поліція, передає НСН.

За замах на вбивство водія маршрутного таксі поліцейські Дніпра затримали 18-річного хлопця

Під час руху громадського транспорту пасажир маршрутки здійснив постріл з предмета, схожого на пневматичну рушницю, в бік 46-річного водія. Після цього зловмисник вийшов з транспорту та пішов у невідомому напрямку. Потерпілий отримав травму обличчя.

Повідомлення про злочин надійшло до поліції 21 вересня близько 12.35. Правоохоронці розшукали та затримали стрілка. Ним виявився 18-річний місцевий житель. Юнака затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відділення № 2 Дніпровського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.

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