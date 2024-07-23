На Нікопольщині ворог поранив трьох дітей: вдарив дроном по місту Марганець 23 липня вдень.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передають “Новини України – НСН”.

По місту Марганець російська армія вдарила дроном-камікадзе. Осколкові ураження отримали два хлопці 14 років та один – 13-річний.

Підлітків госпіталізували. Стан середньої тяжкості.

У місті пошкоджені приватні будинки.

Ще новини України: Росіяни вбили людей у Нікополі і на Херсонщині сьогодні: терор прифронтових областей триває