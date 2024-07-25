Підозрюваного у вбивстві Фаріон затримали у Дніпрі – деталі

25 липня підозрюваного у вбивстві Фаріон затримали у Дніпрі. Тривають обов’язкові слідчі дії та експертизи.

Про це у своєму телеграм-каналі розповів президент Володимир Зеленський, повідомляють Новини України – НСН.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів президенту про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон. Операція затримання була непростою. Над розкриттям вбивства працюють фахівці Національної поліції України, СБУ та інших служб.

25 липня стало відомо, що затримано 18-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон.

Підозрюваного у вбивстві Фаріон затримали у Дніпрі

Тривають обов’язкові слідчі дії та експертизи. Зеленський доручив міністерству внутрішніх справ представити суспільству всі деталі.

«Я вдячний кожному й кожній, хто щодня додав більше фактів до картини злочину та наближає інстальовану повну правду», написав президент.

Подробиці затриманого розповів міністр МВС Ігор Клименко у своєму телеграм-каналі.

«Є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю. 139 годин безперервної роботи величезної команди оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів, інших поліцейських служб, співробітників Служби безпеки України.», пише Ігор Клименко.

Було перевірено кожен куточок по маршруту відходу стрільця. Обшукали близько 100 га лісу.

Як пише Ігор Клименко, це була справа часу. Правоохоронці встановили особу вбивці маючи його фото.

«Ідентифікація зловмисника та його затримання – кропіткий процес, який вимагав найвищого професіоналізму, витримки та дисципліни, щоб не зменшити жодної помилки. Дякую всій команді!», додав Клименко.

Відомо, що затриманому 18 років. Він мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Хлопець вже у руках поліції. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець – лише виконавець.

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