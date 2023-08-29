У Дніпрі поліцейський застрелив людину: усі подробиці (фото, відео)

У Дніпрі поліцейський застрелив людину. Про це першими повідомили місцеві Телеграм-канали, вони оприлюднили фото і відео з місця події. Інцидент вже прокоментували офіційно. НСН розповість все, що відомо.

Очевидці повідомляли, що патрульні зупинили автомобіль Jaguar для перевірки. Під час бесіди із правоохоронцями стався конфлікт. Водій напав на патрульну та почав її бити, після чого почав бити іншого патрульного. В результаті бійки один із поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень чоловік загинув на місці.

Телеграм-канали публікують фото і відео з місця події.

У Дніпрі поліцейський застрелив людину: відео

У поліції прокоментували

У Дніпрі патрульний смертельно поранив чоловіка: на місці працюють усі профільні служби. Подія сталася сьогодні, 29 серпня, на проспекті Івана Мазепи, – підтвердили у поліції

На місці події працюють слідчо-оперативна група та криміналісти поліції, а також співробітники Державного бюро розслідувань, які в рамках кримінального провадження встановлюватимуть усі обставини події.

Керівництвом Нацполіції призначене службове розслідування за фактом застосування патрульним поліцейським табельної вогнепальної зброї. На цей час патрульних відсторонено від виконання обов’язків.

Інформація від ДБР

Працівники ДБР, за сприяння Нацполіції, оперативно розпочали розслідування інциденту, що стався у Дніпрі за участю працівника правоохоронного органу.

Під час патрулювання він застосував табельну зброю, що призвело до загибелі людини.

Попередньо встановлено, що правоохоронці намагались зупинити елітне авто у середмісті Дніпра, водій якого, за наявними даними, ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху. Після зупинки автомобіля, чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння.

Під час інциденту правоохоронець застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень водій авто помер.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України. Вивчаються всі обставини інциденту.

Вирішується питання про затримання правоохоронця та повідомлення йому про підозру.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

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