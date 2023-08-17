На Одещині ДБР розслідує обставини смертельного ДТП за участі правоохоронця, який двічі переїхав 81-річну жінку, передає НСН.

Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом дорожньої-транспортної пригоди, яка сталася 16 серпня у місті Білгород-Дністровськ за участі правоохоронця.

За попередніми даними, поліціянт, виїжджаючи заднім ходом від будинку, наїхав на пішохода. У авто з правоохоронцем їхала його дружина, яка теж співробітниця правоохоронного органу.

Після наїзду подружжя перемістили потерпілу на лаву під під’їздом, після чого викликали швидку допомогу. Проте не дочекавшись медиків водій залишив місце аварії, а пізніше місце події покинула і дружина.

Постраждала жінка від отриманих травм померла в лікарні. За даними обласного управління поліції, загиблій — 81 рік. Поліціянта вже затримали.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у порушенні правил дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України), дружину відсторонено від посади та надається оцінка правомірності її дій. Слідство триває, йдеться у повідомленні ДБР.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

На Одещині поліціянт двічі переїхав жінку. Обережно: відео може шокувати!

Ще новини України: “Рішення Путіна підірвати ЗАЕС” – у ГУР і ЗОВА прокоментували поширену в ЗМІ інформацію