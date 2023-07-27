Бив підлеглого битою і знущався: на Рівненщині затримали двох воєнкомів (відео)

На Рівненщині затримали двох воєнкомів. Один із них бив підлеглого битою, а інший знімав усе на відео. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, яке оприлюднило шокуючий запис, передає НСН. Під час обшуків у керівника Рівненського районного ТЦК та СП знайшли речовину, схожу на амфетамін.

Державне бюро розслідувань продовжує послідовну та змістовну роботу щодо перевірки діяльності та виявлення можливих зловживань і порушень з боку працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Основна мета роботи – встановлення справедливості та упередження таких зловживань у майбутньому – йдеться у повідомленін ДБР

Працівники ДБР викрили посадовців Рівненських обласного та районного територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які побили підлеглого та знущалися з нього.

Полковник та підполковник довідалися, що водій стрілецької роти однієї із військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планує доповісти про їхні порушення під час служби. Вони вирішили цього не допустити та побили чоловіка.

Керівник Рівненського обласного ТЦК сам бив військовослужбовця, в той час, як керівник районного ТЦК усе це знімав на телефон. Під час проведення «виховних заходів» в хід пішла бита. Посадовці також змушували потерпілого ставати навколішки та вимолювати пробачення.

26 липня 2023 працівники ДБР провели 6 обшуків за місцем роботи, проживання та у транспортних засобах керівників центрів комплектування.

Було виявлено та вилучено мобільні телефони, один із яких належить потерпілому. За місцем проживання керівника Рівненського обласного ТЦК виявлено биту, якою били чоловіка.

У керівника Рівненського районного ТЦК та СП було вилучено 8 пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном, знаряддя для вживання наркотичних речовин.

Посадовця затримано. Йому оголошено про підозру у незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Керівнику обласного ТЦК та СП оголошено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Другого військовослужбовця також затримано. Ініційовано звернення до слідчого судді щодо обрання затриманим запобіжних заходів та відсторонення від посад.

Воєнком бив підлеглого битою: відео

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