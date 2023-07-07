Які права має працівник ТЦК під час вручення повістки і куди звертатися у разі порушень

Які права має працівник ТЦК під час вручення повістки. Куди звертатися, коли представники ТЦК порушують закони.

Про цей йдеться у матеріалі NV, передає НСН.

Вручення повісток регулюють Закон України Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку і Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затверджене Постановою КМУ № 352.

Постанова КМУ № 1487 регулює військовий облік та правила вручення повісток військовозобов’язаним, а Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки закріпило права і обов’язки працівників ТЦК.

Захист держави ― це конституційний обов’язок громадян України, і представники ТЦК уповноважені підштовхнути їх до виконання цього обов’язку, проте трапляються випадки, коли працівники ТЦК порушують закони та перевищують повноваження.

Перший заступник Міністра оборони України Олександр Павлюк опублікував інформацію щодо того, куди звертатися українцям у разі порушення з боку працівників ТЦК.

«У засобах масової інформації та соціальних мережах поширена інформація про окремі випадки негідної поведінки військовослужбовців зі складу ТЦК стосовно громадян України. У межах перевірки роботи ТЦК в усіх регіонах України готові реагувати на кожний подібний інцидент», запевнив він.

Заступник міністра пообіцяв, що по кожній подібній ситуації буде проведено службові розслідування, а винні — притягнені до суворої відповідальності згідно з чинним законодавством.

«Підкреслю, що усі випадки, які ганьблять високе звання військовослужбовця Збройних Сил України, офіцера, не будуть залишені без жорсткої реакції. Прошу громадян, які стикалися з проблемами у взаємодії з уповноваженими особами ТЦК та СП, надсилати відомості щодо таких випадків. Подолати виклики, які сьогодні стоять перед нами, ми можемо лише разом!», звернувся Олександр Павлюк до українців.

Повідомити про порушення з боку працівників ТЦК в Україні можна за цими контактами:

за номером 0 800 31 01 79;

на електронну пошту tckreport@gmail.com;

на чат-бот в телеграм: https://t.me/tck_report_bot

Хто може вручати повістки в Україні

Юристи із правової організації Безоплатна правова допомога пояснили, який алгоритм перевірки документів під час воєнного стану, і які документи повинні пред’явити представники поліції та ТЦК.

Відповідно до пункту 56 Положення, оповіщення громадян про призов на строкову військову службу та їх прибуття на призовні дільниці здійснюється за розпорядженнями керівників районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Вручення повісток здійснюють уповноважені на це особи:

представники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій, незалежно від підпорядкування і форми власності;

представники закладів освіти;

посадові особи районного (міського) ТЦК.

Підстави для перевірки документів на вулиці

В законодавстві України не визначене місце, де можна видавати повістки, представники ТЦК вручають повістки в усіх публічних місцях та адресно. Для цього необхідно спочатку перевірити документи в особи, якій збираються вручити повістку.

Працівники Нацполіції та ТЦК мають право перевіряти документи під час воєнного стану, але на підставі таких причин, вказаних у пункті 7 Постанови КМУ № 1456:

якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;

якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;

якщо особа перебуває на території чи об’єкті із спеціальним режимом;

якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо;

якщо особа перебуває в місці вчинення кримінального, адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;

якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення;

порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану.

Як відбувається перевірка документів

Законом не передбачено порядок дій військових під час перевірки документів, проте, згідно з частиною третьою статті 18 Закону України Про Національну поліцію, звертаючись до особи для перевірки документів поліцейський зобов’язаний:

назвати своє прізвище, посаду, службове звання;

пред’явити жетон, своє службове посвідчення, копію наказу коменданта на її вимогу

дати можливість ознайомитися із наявною там інформацією. Поліцейський не зобов’язаний передавати особі своє посвідчення, а повинен тримати його у своїх руках;

назвати підставу визначену у пункті 7 Порядку перевірки.

За пунктом 5 Постанови КМУ № 1456, поліцейські та працівники ТЦК мають пред’явити на вимогу наказ коменданта про право на перевірку документів, в якому вказане прізвище особи, яка здійснює перевірку.

Омбудсмен України Дмитро Лубінець підкреслив, що громадяни мають право перевіряти документи уповноважених осіб перед врученням повісток.

Уповноважені представники ТЦК перед врученням повістки на вимогу українця зобов’язані пред’явити:

службове посвідчення ТЦК, яке підтверджує, що вони саме ті, хто вказаний в наказі коменданта про перевірку документів;

наказ коменданта щодо перевірки документів;

наказ або розпорядження ТЦК яким уповноважено зазначених осіб на вручення повісток;

назвати підставу визначену у пункті 7 Порядку перевірки.

Заповнення повістки після перевірки документів

Повістки мають бути завчасно заповнені до вручення і бути із підписом голови ТЦК та мокрою печаткою.

Постанова Кабінету міністрів № 1487 містить затверджену форму повісток. Її бланк передбачає розписку з особистим підписом особи про отримання повістки.

Постановою № 1487 також встановлений порядок вручення таких повісток військовозобов’язаним, а саме: вручення повісток під їх особистий підпис за місцем проживання (пункт 32 постанови).

Крім цього рішенням Верховного Суду у справі № 759/5435/16-к від 28 січня 2020 року встановлено, що належне вручення повістки може бути тільки особисто під підпис, а ніяким іншим способом.

В Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в 2023 році були внесені правки, зокрема, які дозволяють вручати повістки військовозобов’язаним не тільки в межах ТЦК, де вони стоять на обліку, а в будь-якому місті, області чи районі України.

Посадові особи крім начальника ТЦК не мають права заповнювати пусту повістку із підписом голови ТЦК перед врученням. Проте, законодавством не передбачено відповідальність за такі дії, тому за законом це не вважається порушенням, за яке вони мають відповідати.

Відмова від вручення повістки

У разу відмови від повістки, громадянину можуть довести його обов’язки у присутності двох свідків та запропонувати підписати акт про відмову.

У разі, якщо процедура вручення повістки відбулася із порушенням, особа має право фіксувати це і вказати у відмові від повістки та у присутності свідків. Відеофіксація вручення повістки дозволена, проте заборонено знімати на відео представників ТЦК або Нацполіцію.

Представники поліції і/або працівники ТЦК або військові ЗСУ не мають права затримувати особу і проти її волі доставляти її у відділок або в ТЦК після відмови від повістки або просто після вручення повістки. Вони не мають права відбирати документи особи чи відбирати телефон. У разі незаконної доставки в ТЦК військові чи поліція не можуть перешкоджати викликати адвоката чи повідомити родичам про своє місцезнаходження або викликати Нацполіцію, щоб повідомити про порушення.

Коли чоловіків затримують за ухилення в Україні

Як пояснив адвокат Станіслав Польовий, військові (представники ТЦК) не можуть затримувати чоловіків, проте законом передбачено, що відповідне право має нацполіція.

«Національна поліція за зверненням районних (міських) ТЦК, чи органів СБУ здійснює адміністративне затримання (строком не більше ніж на 3 години) та доставлення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210−1 Кодексу України про адміністративні правопорушення», підкреслив він.

Зокрема йдеться про те, що у разі відмови військовозобов’язаного прибути до ТЦК до нього можуть бути застосовані заходи адміністративного примусу.

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