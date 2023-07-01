Військовослужбовці можуть отримати виплати 30 000 гривень. На них мають право деякі категорії військових

Військовослужбовці, які захищають нашу країну від ворога отримують певні державні виплати. У лютому 2023 порядок виплати додаткової грошової винагороди їм змінили. Фахівці «Юридичної сотні» нагадали, хто зараз може отримати винагороду у розмірі 30 000 гривень.

Про це розповідає НСН.

Вона виплачується військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання за бойовими наказами (розпорядженнями) (у розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань):

у складі діючих угруповань військ Сил оборони держави, резерву Головнокомандувача оборони держави, розгорнутих пунктів управління Генерального штабу, які управляють діючими угрупуваннями військ (сил);

протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури за бойовими розпорядженнями;

усебічного забезпечення діючих угруповань Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій за бойовими (логістичними) розпорядженнями;

військовослужбовцям, які в установленому законодавством порядку відряджені до складу військових адміністрацій у районах ведення воєнних (бойових) дій для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі.

Деякі категорії військових можуть отримати державні виплати 30 000 гривень

Підтверджується безпосередня участь військовослужбовців у бойових діях чи заходах, виконанні бойового (спеціального) завдання на підставі таких документів:

бойовий наказ (бойове розпорядження);

журнал бойових дій (вахтовий, навігаційно-вахтовий, навігаційний журнал) або журнал ведення оперативної обстановки, або бойове донесення, або постова відомість (під час охорони об’єкта, на який було здійснено збройний напад);

рапорт (донесення) командира підрозділу (групи), корабля (судна), катера про участь кожного військовослужбовця (у тому числі з доданих або оперативно підпорядкованих підрозділів) у бойових діях або заходах, у виконанні бойових (спеціальних) завдань.

При відрядженні військовослужбовців до інших військових частин командири військової частини (установи, організації), до яких відряджений військовослужбовець, повідомляють органи військового управління, військові частини (установи, організації) за місцем штатної служби військовослужбовців до 5 числа кожного місяця для нарахувань за основним місцем служби.

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