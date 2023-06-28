Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 9342 про доплати та відпустки для військових. Що відомо

Як повідомив нардеп Ярослав Залізняк, таке рішення ухвалили 311 народних обранців, інформує НСН.

Що буде з виплатами?

Виплати здійснюватимуть на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених Кабміном:

військовослужбовцям щомісячно виплачуватимуть додаткову винагороду в розмірі 30–100 тис. грн;

доплати строковикам становитимуть 6000 грн на місяць, курсантам — 2350 грн;

пораненим, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів, протягом двох місяців надаватимуть виплати відповідно до останньої займаної посади, з третього місяця до закінчення розпорядження — додатково виплачуватимуть 20 100 грн;

тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим безвісти встановлюватимуть щомісячну додаткову винагороду у розмірі 100 тис. грн;

мінімальний поріг доплати для інструкторів становитиме 15 тис. грн;

за померлих внаслідок поранення передбачена одноразова виплата в розмірі 100 тис. грн.

Доплати та відпустки для військових – ВР ухвалила в цілому законопроект

Що буде з відпустками?

тривалість щорічної відпустки для військових становитиме до 30 днів щорічна. Окрім цього, військовослужбовці мають право на відпустку терміном до 10 днів за сімейними обставинами;

курсанти матимуть право на зимову відпустку, тривалістю до 10 днів та 20 днів літньої;

щорічна відпустка строковикам збільшилася з 10 до 30 днів;

безперервна відпустка на лікування триватиме не більше ніж 4 місяці.

Щодо мобілізації та військової підготовки

Ухвалений законопроєкт також передбачає:

недопуск до участі у веденні бойових дій військовослужбовців з-поміж призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки;

встановлення мінімального терміну проходження базової військової підготовки — не менше одного місяця;

можливість для строковиків перейти на мобілізацію за бажанням.

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