5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

20
Тег:
CуспільствоSoc
20

Доплати та відпустки для військових – ВР ухвалила в цілому законопроект

Журналіст
Доплати та відпустки для військових
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 9342 про доплати та відпустки для військових. Що відомо

Як повідомив нардеп Ярослав Залізняк, таке рішення ухвалили 311 народних обранців, інформує НСН.

Що буде з виплатами?

Виплати здійснюватимуть на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених Кабміном:

  • військовослужбовцям щомісячно виплачуватимуть додаткову винагороду в розмірі 30–100 тис. грн;
  • доплати строковикам становитимуть 6000 грн на місяць, курсантам — 2350 грн;
  • пораненим, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів, протягом двох місяців надаватимуть виплати відповідно до останньої займаної посади, з третього місяця до закінчення розпорядження — додатково виплачуватимуть  20 100 грн;
  • тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим безвісти встановлюватимуть щомісячну додаткову винагороду у розмірі 100 тис. грн;
  • мінімальний поріг доплати для інструкторів становитиме 15 тис. грн;
  • за померлих внаслідок поранення передбачена одноразова виплата в розмірі 100 тис. грн.

Доплати та відпустки для військових – ВР ухвалила в цілому законопроект

Доплати та відпустки для військових – ВР ухвалила в цілому законопроект

Що буде з відпустками?

  • тривалість щорічної відпустки для військових становитиме до 30 днів щорічна. Окрім цього, військовослужбовці мають право на відпустку терміном до 10 днів за сімейними обставинами;
  • курсанти матимуть право на зимову відпустку, тривалістю до 10 днів та 20 днів літньої;
  • щорічна відпустка строковикам збільшилася з 10 до 30 днів;
  • безперервна відпустка на лікування триватиме не більше ніж 4 місяці.

Щодо мобілізації та військової підготовки

Ухвалений законопроєкт також передбачає:

  • недопуск до участі у веденні бойових дій військовослужбовців з-поміж призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки;
  • встановлення мінімального терміну проходження базової військової підготовки — не менше одного місяця;
  • можливість для строковиків перейти на мобілізацію за бажанням.

Ще новини України: Відпустки військовослужбовцям збільшили до 40 днів – ухвалено закон

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×