Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 9342 про доплати та відпустки для військових. Що відомо
Як повідомив нардеп Ярослав Залізняк, таке рішення ухвалили 311 народних обранців, інформує НСН.
Що буде з виплатами?
Виплати здійснюватимуть на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених Кабміном:
- військовослужбовцям щомісячно виплачуватимуть додаткову винагороду в розмірі 30–100 тис. грн;
- доплати строковикам становитимуть 6000 грн на місяць, курсантам — 2350 грн;
- пораненим, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів, протягом двох місяців надаватимуть виплати відповідно до останньої займаної посади, з третього місяця до закінчення розпорядження — додатково виплачуватимуть 20 100 грн;
- тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим безвісти встановлюватимуть щомісячну додаткову винагороду у розмірі 100 тис. грн;
- мінімальний поріг доплати для інструкторів становитиме 15 тис. грн;
- за померлих внаслідок поранення передбачена одноразова виплата в розмірі 100 тис. грн.
Доплати та відпустки для військових – ВР ухвалила в цілому законопроект
Що буде з відпустками?
- тривалість щорічної відпустки для військових становитиме до 30 днів щорічна. Окрім цього, військовослужбовці мають право на відпустку терміном до 10 днів за сімейними обставинами;
- курсанти матимуть право на зимову відпустку, тривалістю до 10 днів та 20 днів літньої;
- щорічна відпустка строковикам збільшилася з 10 до 30 днів;
- безперервна відпустка на лікування триватиме не більше ніж 4 місяці.
Щодо мобілізації та військової підготовки
Ухвалений законопроєкт також передбачає:
- недопуск до участі у веденні бойових дій військовослужбовців з-поміж призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки;
- встановлення мінімального терміну проходження базової військової підготовки — не менше одного місяця;
- можливість для строковиків перейти на мобілізацію за бажанням.
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