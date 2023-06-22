Кільість російських військових у Білорусі збільшилася – чи є загроза вторгнення оцінили у ДПСУ

Наразі у Білорусі перебувають близько 1500 російських військових. Рівень загрози оцінили у Держприкордонслужбі

Наразі на території Білорусі перебувають близько 1500 військових РФ, їхня кількість несуттєво збільшилася.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону. Про це розповідає НСН з посиланням на nv.ua.

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«Російські військові продовжують перебувати на території Білорусі, але підрозділи російської армії, які перебувають на території цієї країни, більше залучені до навчань, підготовки. На щастя, їхня кількість наразі невелика. Тобто ми не фіксуємо того, що в Росії достатньо сил на території Білорусі для того, щоб здійснити повторне вторгнення на територію України з цього напрямку», — зазначив він.

Демченко нагадав, що на початку поточного року в Білорусі було понад 10 тисяч російських військових. Зараз ідеться про 1500 окупантів.

«На даний момент ми фіксуємо цю кількість на рівні 1500 військовослужбовців. Їхня кількість за останній час збільшилася несуттєво, десь на 500 осіб», — резюмував він

Перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну режим диктатора Олександра Лукашенка надав територію Білорусі для окупаційних російських військ, звідки вони, зокрема, намагалися атакувати Київ. Також із білоруської території російська армія завдавала ракетних ударів по українських містах.

Безпосередньої участі в бойових діях білоруські війська не беруть, проте Україна побоюється, що Мінськ все ж може задіяти свої Збройні сили для повторного вторгнення з півночі.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що наразі загроза нового нападу з боку Білорусі низька.

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