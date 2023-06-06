Чи є загроза для Київської ГЕС – розповів Сергій Наєв

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, чи є загроза для Київської ГЕС

Київська ГЕС, яка розташована недалеко під Києвом, прикрита від ударів з повітря та від диверсійно-розвідувальних сил противника.

Про це у коментарі “Укрінформу” повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, розповідає НСН.

“Що стосується Київської ГЕС, то вона перебуває в зоні відповідальності угруповання сил і засобів оборони Києва, яке підпорядковане мені. Нами вжиті відповідні заходи з безпеки: як щодо прикриття від ударів з повітря, так і щодо неможливості дій диверсійно-розвідувальних сил противника. Цей комплекс заходів повністю впроваджений і вже діє”, – розповів Наєв

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ нагадав, що ворог і до цього намагався якимось чином зашкодити дамбам на річці Дніпро, але його дії були безуспішні.

Сергій Наєв розповів, чи є загроза для Київської ГЕС

“Ми, звичайно, аналізуємо всі загрози, які можуть бути у майбутньому та завчасно вживаємо адекватних заходів, що знижують і зводять до нуля можливі ворожі дії”, – резюмував Наєв

Як відомо, у ніч проти вівторка, 6 червня, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.

Армія РФ підірвала Каховську ГЕС, намагаючись розіграти чергову карту техногенного шантажу, щоб таким чином тиснути на Україну. Хоча вони вже зрозуміли, що накоїли, тому і самі евакуюються з небезпечних районів.

Про це заявила керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

“Росіяни підірвали частину конструкції та використовують чергову карту техногенного шантажу, щоб тиснути на сили оборони, тиснути на Україну в цілому”, – розповіла вона

На її думку, не маючи сил вже більше чекати, звідки ж піде контрнаступ ЗСУ, вони намагаються таким чином спровокувати певну ситуацію.

“А зрозумівши, що накоїли, зараз самі евакуюються”, – додала Гуменюк.

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