З якою метою окупанти підірвали Каховську ГЕС – розповіла Гуменюк

В ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Керівник ОК «Південь» Наталія Гуменюк розповіла, з якою метою ворог зруйнував гідроелектростанцію

Армія РФ підірвала Каховську ГЕ, намагаючись розіграти чергову карту техногенного шантажу, щоб таким чином тиснути на Україну. Хоча вони вже зрозуміли, що накоїли, тому і самі евакуюються з небезпечних районів.

Про це заявила керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону. Про це повідомляє НСН з посиланням на РБК-Україна.

Навіщо окупанти підірвали Каховську ГЕС

“Росіяни підірвали частину конструкції та використовують чергову карту техногенного шантажу, щоб тиснути на сили оборони, тиснути на Україну в цілому”, – розповіла вона

На її думку, не маючи сил вже більше чекати, звідки ж піде контрнаступ ЗСУ, вони намагаються таким чином спровокувати певну ситуацію.

“А зрозумівши, що накоїли, зараз самі евакуюються”, – додала Гуменюк.

Підрив Каховської ГЕС

Російські війська скоїли підрив Каховської ГЕС сьогодні вночі, 6 червня. Наразі уточнюються масштаби руйнувань.

Проводиться евакуація мешканців лівого берега Херсонської області. У Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, найближчим часом тут відключать і водопостачання. У Кривому Розі ситуація складна, там проводять екстрену нараду.

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