«Їх дії несуть загрозу для ЗАЕС, Зеленський скликає РНБО через підрив Каховської ГЕС» – Єрмак

Зеленський скликає РНБО через підрив Каховської ГЕС, повідомляє голова Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає НСН

Каховська ГЕС. Черговий воєнний злочин російських терористів. Президент збирає РНБО. Це екоцид. Росіяни відповідатимуть за можливе позбавлення питної води людей на Півдні Херсонщини та в Криму, можливе знищення частини населених пунктів та біосфери. Також їх дії несуть загрозу для ЗАЕС, – написав Єрмак вранці 6 червня

Він запевнив, що влада працює, як центральна, так і регіональна. І що безпека людей сьогодні пріоритет.

Маємо забезпечити покарання для ворога на міжнародному рівні, – додав Єрмак

Зеленський скликає РНБО через підрив Каховської ГЕС

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