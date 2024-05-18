Травневий наступ росії у Харківській області може бути лише першою хвилею ширших атак. Про це заявив Президент Володимир Зеленський

Про це він повідомив в інтерв’ю AFP, передають Новини України – НСН.

«Вони розпочали свою операцію, вона може складатися з кількох хвиль. І це їхня перша хвиля. Але після цієї першої хвилі ситуація під контролем», — запевнив він.

За словами Президента, окупанти не мають сил для широкомасштабного наступу на Київ, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Водночас він вважає, що східні території та Харків нині є головними цілями РФ.

Як відомо, Зеленський заявив, що Силам оборони вдалося стабілізувати російські війська у Харківській області там, де вони зараз перебувають. Найглибша точка просування окупантів, за словами президента, — 10 кілометрів.

Наступ росії у Харківській області може бути першою хвилею атак – Зеленський

Наступ росян на Харківщині

За даними Генерального штабу ЗСУ станом на вечір 17 травня, на Харківському напрямку відбулося дві спроби ворога прорвати оборону Сил оборони на напрямках Глибоке — Липці, Бугруватка — Стариця. Українські війська контролюють ситуацію.

ЗСУ в окремих районах вели штурмові дії для покращення тактичного положення, а також прочісували місцевість. В районі Вовчанська українські підрозділи посилюють оборону для покращення тактичного положення.

З початку наступальних дій ворога 10 травня Сили оборони примусили армію РФзначно знизити активність. А плани максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися — зірвали, переконує Генштаб.

Тим часом на півночі Вовчанська окупанти вже беруть цивільних у полон. Людей почали викрадати й зганяти до підвалів. У МВС мають інформацію про перші розстріли.

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