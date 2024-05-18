Армією РФ була здійснена атака дронами 18 травня вночі. Окупанти поцілили у 2 об’єкти енергетичної інфраструктури

Росіяни вночі 18 травня атакували два об’єкти енергетики в Україні: в східному та центральному регіонах.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на “Укренерго” та голову Полтавської ОВА Філіпа Проніна у Telegram.

“Укренерго” повідомило, що були атаковані об’єкти енергетичної інфраструктури у східному та центральному регіонах. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

За словами енергетиків, через нічний обстріл споживачі не знеструмлювалися. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Нічна атака дронами 18 травня – під удар потрапили два об’єкти енергетики

Голова Полтавська ОВА уточнив, російські безпілотники пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів регіону.

Нічна атака дронів

В ніч на 18 травня у низці областей України лунала повітряна тривога через пуск ворожих дронів.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росія випустила по Україні 13 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони України знищили всі “Шахеди”. Як зазначають військові, ППО працювала у п’яти областях – Харківській, Полтавській, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській.

Варто додати, що ситуація в енергосистемі України залишається складною. В Україні у пікові години споживання (зранку та ввечері) вводять відключення світла.

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