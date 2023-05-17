Окупанти відкрили шлюзи Каховської ГЕС, затопили власні позиції і тонуть в бліндажах (відео)

Окупанти відкрили шлюзи Каховської ГЕС і затопили власні позиції. Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань. У росіян вже фіксують навіть випадки загибелі військових у бліндажах внаслідок утоплення, передає НСН.

Відео скидання дніпровської води через пошкоджену окупантами Каховську ГЕС на Херсонщині, внаслідок чого відбувається підтоплення узбережжя Нової Каховки і затоплення ворожих військових позицій, оприлюднено ЦЖР 11 травня.

Запис свідчить про те, що через відкриті і частково зруйновані окупантами шандори Каховської ГЕС неконтрольовано витікають потужні потоки води. Видно також підвищений рівень води в Дніпрі і підтоплене узбережжя в Новій Каховці.

Нове відео неконтрольованого скиду води через пошкоджену окупантами Каховську ГЕС

Окупанти відкрили шлюзи Каховської ГЕС і тонуть у власних бліндажах

Також є інформація, що шириться місцевими телеграм-каналами, про загрозу прориву греблі Каховської ГЕС. Користувачі публікують фото затоплення позицій російських військ і пишуть про загибель солдата у бліндажі.

«Вода прибуває щодня, є загроза прориву греблі Каховського водосховища. Днями затопило позиції на одній ділянці біля річки, вода прибувала так швидко, що один із наших бійців потонув у бліндажі. І речей до хріна у хлопців потонуло», – пише один з пропагандистських каналів.

Про загибель російського військового у затопленому бліндажі повідомив і окупант, який знаходиться на Херсонщині і веде Телеграм-канал під позивним «Тринадцятий». Він також показав фото окопів ворожої армії, затоплених дніпровською водою.

У відео нижче окупант розповідає захоплюючу історію про те, як дніпровська вода знищила загарбника, що навіть і тіла не знайшли. Обережно, у відео ненормативна лексика!

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