Як розшукують зниклих безвісти та повертають тіла загиблих українських військових

Уповноважений з питань осіб зниклих безвісти Олег Котенко розповів, як розшукують зниклих українських військових і повертають тіла загиблих захисників, та як діяти родичам бійців, якщо вони довго не виходять на зв’язок, передає НСН.

У коментарі Суспільному він зазначив, що пошук зниклих безвісти означає, що розглядається одразу декілька варіантів:

Коли людина потрапила в полон.

Загибель людини.

Людина ще ні в полоні і не загинула, але “десь перебуває і не може вийти до українських позицій”.

Уповноважений зазначив, що у військових є розвідка і розуміння, скільки людей можливо загинуло, а скільки потрапило в полон. Інформацію про зниклих українських бійців офіс уповноваженого часто отримує ще до того, як звертаються рідні. Про такі випадки повідомляють командири підрозділів і представники офісу відразу починають розшукувати зниклих військових.

“Ми це знаємо. І ведемо перемовини, аби якомога швидше можна було знайти людину. ми ведемо перемовини через МКЧХ з РФ для того, щоб можливо було потрапити у місця, де залишилися тіла, забрати їх і передати на репатріацію. Можливо вже найближчим часом буде можливість забрати тіло. Я не до кінця впевнений в тому, що людина загинула, аж доки не отримаю тіло. Бо буває так, що кажуть, що людина загинула, а потім вона повертається з полону”, сказав Котенко.

За його словами, було декілька перемовин, але росіяни не змогли зібрати тіла військових на полі бою, тому що не було можливостей.

“Вони просили режим тиші, аби ми не стріляли і вони зібрали. Наскільки мені зараз відомо, то ці тіла вже зараз збираються. Були зібрані всі чи не всі, ми не знаємо. Як це відбувається? Ці тіла потрапляють в морг Луганська, після цього — на Ростов, а з Ростова вже на репатріацію в Ростовській області. Я не знаю, коли ці тіла будуть нам передані. Це можливо через два, три тижні, або й місяць. Але ми над цим питанням працюємо, аби не залишити наших людей на полі бою. Щоб вони були передані на поховання”, наголосив уповноважений.

Котенко зазначив, що є багато випадків, коли Україна вже понад рік не може забрати тіла своїх військових.

“Ми знаємо точно, де вони, але ні ми, ні вони (російські військові — ред.) не можуть туди підійти. Там бойові дії чи сіра зона. А якщо є можливість, ми в них вимагаємо (доступу до тіл — ред.), або якщо ми деокупували територію, то ми самі забираємо. Якщо наші позиції відсунуті, то забирає тіла ворог. Тут є ще декілька випадків. Перше, якщо це забирає Міноборони РФ, то вони передають на обмін, коли забирають “вагнерівці”, то ми не ведемо перемовини з терористами”, сказав він.

Що робити родичам зниклих безвісти

“Треба звертатися в першу чергу до нас. І ми це питання будемо відпрацьовувати. Зможемо забрати ми через місяць, пів року, рік. Я не зможу відповісти рідним, бо все це залежить від обставин, які я назвав. Якщо це російській війська — це одне питання, якщо це “Вагнер” — це складніше”, сказав Котенко.

За його словами, рідні можуть звертатися на гарячі лінії та спілкуватися з представниками офісу уповноваженого.

“У нас є близько 30 Telegram-каналів, які ми опрацьовуємо. В нас є дуже багато різних фото невпізнаних. Тому ми звертаємося до рідних. Рідні можуть звертатися до наших обласних координаторів, які в цьому регіоні присутні. Можуть прийти поспілкуватися з представниками, з психологами. І розумієте, перше питання, це де мій рідний. Але можуть виникати і кадрові та фінансові питання, юридичні. Ми з цим усім допомагаємо”, сказав уповноважений.

За його словами, на зустрічі з представниками Офісу уповноваженого можна отримати “набагато більше інформації, ніж із того ж колцентру”.

Котенко зазначив, що станом на сьогодні в Україні налічується трохи більше ніж 7 тисяч зниклих безвісти.

Уповноважений нагадав, що безвісти зниклий не означає, що людина загинула, більшість із них повертаються — іноді це 60, а то й 65%.

“Буває й до місяця ми людей не знаходимо, а потім вони виходять. Був випадок, коли ми також нічого не знали про групу військових, а потім знайшли далеко їх. Командири кажуть, цього не може бути. Але виявилося, що ця група вийшла з оточення пішла в глиб і розбила колону російської техніки прямо там на окупованих територіях. Їх вирахували. І вони загинули”, розповів він.

Уповноважений порадив родичам насамперед:

звернутися до поліції,

здати ДНК-експертизу,

звернутися до національного інформаційного бюро 1648 (номер телефону).

“Якщо людина не виходить на зв’язок понад 15 діб, треба звертатися до нас. В нас є два телефони: 0800339247, 0958960421. Наші спеціалісти обов’язково скажуть, що нам потрібно. наші люди будуть спілкуватися, супроводжувати їх. Психологічна допомога і юридична. І ми зробимо все, щоб поки ми не знайшли людину, рідні розуміли, що держава не забуває наших бійців”, сказав Котенко.

За його словами, з кінця травня 2022 року офіс уповноваженого отримав близько 120 тисяч телефонних дзвінків.

“З того ж часу ми розшукали близько 8 тисяч людей. На сьогодні близько 7 тисяч безвісти зниклих, деякі з них з 2014 року”, сказав він.

Передача тіл загиблих

Котенко наголосив, що до останнього не знає, тіла кого російська сторона має передавати Україна.

“Я це вже дізнаюся перед самою репатріацією. Коли я в руках бачу той список, який вони передають. Більшість у тому списку — без прізвищ. Це означає, що обов’язково треба здавати ДНК експертизу”, сказав він.

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