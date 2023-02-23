Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин

Передусім законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов’язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім’ї. Про це повідомляє НСН з посиланням на Мінреінтеграції

При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

На який соціальний захист мають право сім’ї зниклих безвісти осіб

Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий (пенсійний) стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи, від моменту внесення такої особи до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

З моменту встановлення її місцеперебування, поховання чи місцезнаходження останків родини мають право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника на загальних підставах.

Відповіді на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу Уповноваженого за номером: 0 800 339 247.

Повідомити про зниклих можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можна надіслати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

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