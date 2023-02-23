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На який соціальний захист мають право сім’ї зниклих безвісти осіб

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На який соціальний захист мають право сім’ї зниклих безвісти осіб

Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин

Передусім законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов’язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім’ї. Про це повідомляє НСН з посиланням на Мінреінтеграції

При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

На який соціальний захист мають право сім’ї зниклих безвісти осіб

На який соціальний захист мають право сім’ї зниклих безвісти осіб

Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий (пенсійний) стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи, від моменту внесення такої особи до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

З моменту встановлення її місцеперебування, поховання чи місцезнаходження останків родини мають право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника на загальних підставах.

Відповіді на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу Уповноваженого за номером: 0 800 339 247.

Повідомити про зниклих можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можна надіслати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

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