Як родинам зниклих безвісти осіб отримати правову допомогу – розповіли у Мінреінтеграції

Українцям розповіли, як родинам зниклих осіб отримати правову допомогу, передає НСН.

У межах підписаного меморандуму про співпрацю між Офісом Уповноваженого зі зниклих безвісти та Координаційним штабом з надання правової допомоги родини зниклих осіб можуть отримати безоплатну юридичну допомогу.

«Безумовно, юридичний супровід цих людей є важливим, адже вони зараз у відчаї й не можуть з усіма деталями розібратися самостійно. Саме тому ми прийняли рішення всіляко сприяти їм у цьому!», говорить Уповноважених зі зниклих безвісти Олег Котенко.

Як родинам зниклих безвісти осіб отримати правову допомогу

Про найближчий центр допомоги можна дізнатися, зателефонувавши за номером: 0 800 213 103. Також надаються спільні й індивідуальні правові консультації при офісах регіональних координаторів Уповноваженого.

Як повідомити про зниклу особу

Повідомити про зниклих осіб можна на гарячу лінію: 0 800 339 247;

Написати інформацію про зниклих осіб можна в месенджерах на номер: (095) 896-04-21;

Повідомити про зниклого особисто Уповноваженому можна за телефоном: (099) 792-01-26.

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