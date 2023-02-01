Як родинам зниклих безвісти осіб отримати правову допомогу – розповіли у Мінреінтеграції

Українцям розповіли, як родинам зниклих осіб отримати правову допомогу, передає НСН.
У межах підписаного меморандуму про співпрацю між Офісом Уповноваженого зі зниклих безвісти та Координаційним штабом з надання правової допомоги родини зниклих осіб можуть отримати безоплатну юридичну допомогу.
«Безумовно, юридичний супровід цих людей є важливим, адже вони зараз у відчаї й не можуть з усіма деталями розібратися самостійно. Саме тому ми прийняли рішення всіляко сприяти їм у цьому!», говорить Уповноважених зі зниклих безвісти Олег Котенко.
Як родинам зниклих безвісти осіб отримати правову допомогу
Про найближчий центр допомоги можна дізнатися, зателефонувавши за номером: 0 800 213 103. Також надаються спільні й індивідуальні правові консультації при офісах регіональних координаторів Уповноваженого.
Як повідомити про зниклу особу
- Повідомити про зниклих осіб можна на гарячу лінію: 0 800 339 247;
- Написати інформацію про зниклих осіб можна в месенджерах на номер: (095) 896-04-21;
- Повідомити про зниклого особисто Уповноваженому можна за телефоном: (099) 792-01-26.
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