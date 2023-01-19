Яку безплатну допомогу може отримати передчасно народжений малюк: список

В НСЗУ розповіли, яку безплатну допомогу може отримати передчасно народжений малюк, передає НСН.
«Неонатальна допомога надається немовлятам, які народилися передчасно або мають складну патологію. Це пріоритетна послуга в Програмі медичних гарантій, яку НСЗУ оплачує за найвищим тарифом», йдеться в повідомленні.
Яку безплатну допомогу може отримати передчасно народжений малюк
- Інтенсивна терапія новонародженим та надання медпослуг на всіх етапах лікування;
- Лікарський та медсестринський огляд 24/7;
- Інтенсивну терапію новонародженим та надання медпослуг на всіх етапах лікування;
- Наявність лабораторних та інструментальних досліджень (зокрема, УЗД, ЕКГ, рентгенологічне дослідження тощо;
- Забезпечення дихальної підтримки;
- Оцінювання болю та серцеве знеболення;
- Парентеральне харчування;
- Організація виходжування немовлят за методом Кенгуру;
- Забезпечення сприятливого сенсорного оточення для дитини та сімейно-орієнтованого догляду націленого на її розвиток;
- Психологічна підтримка батьків;
- Вакцинація згідно з календарем профілактичних щеплень;
- Проведення офтальмологічного та аудіологічного скринінгу.
Лікарські засоби з Нацпереліку, медвироби та витратні матеріали відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та медико-технологічних документів, а також ті, які постачаються коштом централізованих закупівель МОЗ, інших програм центрального та місцевого бюджетів тощо.
Хто може одержати відстрочку від військової служби за станом здоров’я у 2023 році