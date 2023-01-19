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Яку безплатну допомогу може отримати передчасно народжений малюк: список

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Яку безплатну допомогу
Національна служба новин - NNS

В НСЗУ розповіли, яку безплатну допомогу може отримати передчасно народжений малюк, передає НСН.

«Неонатальна допомога надається немовлятам, які народилися передчасно або мають складну патологію. Це пріоритетна послуга в Програмі медичних гарантій, яку НСЗУ оплачує за найвищим тарифом», йдеться в повідомленні.

Яку безплатну допомогу може отримати передчасно народжений малюк

  • Інтенсивна терапія новонародженим та надання медпослуг на всіх етапах лікування;
  • Лікарський та медсестринський огляд 24/7;
  • Інтенсивну терапію новонародженим та надання медпослуг на всіх етапах лікування;
  • Наявність лабораторних та інструментальних досліджень (зокрема, УЗД, ЕКГ, рентгенологічне дослідження тощо;
  • Забезпечення дихальної підтримки;

Яку безплатну допомогу може отримати передчасно народжений малюк: список

  • Оцінювання болю та серцеве знеболення;
  • Парентеральне харчування;
  • Організація виходжування немовлят за методом Кенгуру;
  • Забезпечення сприятливого сенсорного оточення для дитини та сімейно-орієнтованого догляду націленого на її розвиток;
  • Психологічна підтримка батьків;
  • Вакцинація згідно з календарем профілактичних щеплень;
  • Проведення офтальмологічного та аудіологічного скринінгу.

Лікарські засоби з Нацпереліку, медвироби та витратні матеріали відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та медико-технологічних документів, а також ті, які постачаються коштом централізованих закупівель МОЗ, інших програм центрального та місцевого бюджетів тощо.

Джерело

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