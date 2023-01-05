Хто може одержати відстрочку від військової служби за станом здоров’я у 2023 році

В Україні діє воєнний стан і загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення РФ. Хто може одержати відстрочку від військової служби у 2023 році за станом здоров’я

Під час загальної мобілізації призову на військову службу підлягають військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років. Протягом 2022 року були внесені зміни в законодавство, стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

НСН розповідає, хто може отримати відстрочку від служби у 2023 році за станом здоров’я.

Хто має відстрочку від військової служби у 2023 році за станом здоров’я

Так, відповідно до закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, відстрочку від призову за станом здоров’я мають:

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби, повний перелік яких є в законі;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

особи, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;

які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною;

особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи;

особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Слід зазначили, що все вищезгадане не стосується незаконних способів ухилення від мобілізації. В Україні передбачена кримінальна відповідальність за ухилення від призову. Чим це загрожує – пояснили фахівці Асоціації правників України.

Джерело

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