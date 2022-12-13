Мобілізація в Україні – у яких випадках не діє відстрочка від призову для студентів

Під час загальної мобілізації усі чоловіки призовного віку отримують повістки. Водночас, визначено перелік осіб, які не підлягають мобілізації. У яких випадках не діє відстрочка від призову для студентів

Згідно з чинним законодавством України, студенти не призиваються на військову службу. Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначено перелік осіб, які не підлягають призову під час мобілізації. Про це розповідає НСН

Так, згідно зі статтею 23, призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають: здобувачі професійної (професійно-технічної), професійної вищої та вищої освіти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти.

У яких випадках не діє відстрочка від призову для студентів

Щоправда, це стосується лише тих, хто навчається на денній чи дуальній формі навчання. На заочників відстрочка не поширюється.

Але є період, коли вона не діє навіть для згаданої вище категорії

Студенти, які закінчили бакалаврат перед вступом до магістратури, тимчасово не є студентами, тому на них не поширюється право отримання відстрочки від мобілізації, оскільки формально у цей період вони не є здобувачами освіти. Тобто до включення їх до списків студентів магістратури вони не підпадають під відстрочку і можуть бути мобілізовані.

Якщо студент бажає проходити службу, то відстрочка не може перешкодити йому. Такому студенту достатньо прийти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (раніше — військкомат) та написати заяву про бажання бути добровольцем.

Після цього військкомат надсилає повідомлення до його навчального закладу, і він автоматично, без заяви студента, надає йому академічну відпустку на час проходження служби. Якщо студент не бажає бути мобілізованим, при отриманні повістки йому необхідно у військкоматі подати довідку про навчання.

Джерело

Що таке альтернативна служба і хто має право не йти на фронт під час загальної мобілізації