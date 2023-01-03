Кабмін ухвалив новий порядок військового обліку чоловіків – що він передбачає

В Україні затвердили новий порядок військового обліку чоловіків. Відповідну постанову ухвалив Кабмін. Документ, датований 30 грудня 2022 року, оприлюднено на урядовому сайті. ННС розповість, що нового передбачає Порядок, але наголошуємо, що він ще набрав чинності.

Найважливіше коротко

Громадяни України будуть ставати на військовий облік з 16 років (раніше було з 17).

Звірка даних на призовників може проводитись шляхом обходу дворів, який санкціонує місцева влада (мер, сільський чи селищний голова);

Дипломатичні відомства будуть вести військовий облік серед українців, які перебувають за кордоном. І ‘сприяти’ їх поверненню в Україну під час мобілізації, у воєнний час та особливий період;

Приймати на роботу або навчання військовозобов’язаного зможуть лише після пред’явлення ним актуального військового квитка (в тому числі через ‘Дію’), або ж постановки на військовий облік.

Подавати відомості про себе для військкомату можна буде через ‘Дію’, при декларації місця проживання (порядок та механізм має розробити Міноборони);

Жінки-лікарі або фармацевти, які не перебували на військовому обліку до затвердження цього Порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськові до кінця 2026 року;

На керівників підприємств поклали обов’язок сповіщати працівників про заклик та доводити наказ про це їм під підпис.

Усі центри зайнятості будуть подавати інформацію про безробітних військовозобов’язаних.

Новий порядок військового обліку чоловіків, що він передбачає – детальніше

Дипломатичні установи України мають інформувати громадян, які не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу про призов або мобілізацію і сприяти поверненню військовозобов’язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час.

Дипустанови мають вести військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку, за списком. Список зберігається в закордонній дипломатичної установі України протягом п’яти років та сповіщують протягом 7 днів з дня взяття на консульський облік або зняття з нього про призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, органам СБУ, підрозділам Служби зовнішньої розвідки за місцем перебування їх на військовому обліку

Відповідно до затверджених Правил призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні:

1.Перебувати на військовому обліку

за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання — у відповідних ТЦК (військовозобов’язані СБУ — у Центральному управлінні або регіональних органах СБУ (далі органи СБУ), військовозобов’язані Служби зовнішньої розвідки — у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки). Крім того, призовники, військовозобов’язані та резервісти, які проживають в селах та селищах, а також у містах, де відсутні відповідні ТЦК, повинні перебувати на персонально-первинному військовому обліку у відповідних виконавчих органах сільських, селищних, міських рад; за місцем роботи (навчання) — в центральних і місцевих органах виконавчої влади, в інших державних органах, в органах місцевого самоврядування, в органах військового управління (органах управління), військових частинах (підрозділах) Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органах спеціального призначення, на підприємствах, в установах, організаціях, закладах освіти, закладах охорони здоров’я незалежно від підпорядкування і форми власності;

у разі вибуття за межі України на строк більше трьох місяців — за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України.

2.Вчасно прибувати за повісткою

Прибувати за викликом районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки на збірні пункти, призовні дільниці, до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках, розпорядженнях) районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки для взяття на військовий облік та визначення призначення на особливий період, оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори військовозобов’язаних та резервістів;

3.Не міняти місце проживання під час війни

Не змінювати місце проживання з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час без дозволу керівника відповідного ТЦК (військовозобов’язаних та резервістів СБУ, Служби зовнішньої розвідки — без дозволу відповідного керівника);

4.Проходити огляд і лікування за рішенням ВЛК

Проходити медичний огляд та лікування в закладах охорони здоров’я згідно з рішеннями комісій з питань приписки, призовних комісій або військово-лікарських комісій ТЦК, закладів охорони здоров’я СБУ, а у Службі зовнішньої розвідки — за рішенням керівників відповідних підрозділів або військово-лікарської комісії Служби зовнішньої розвідки;

5.Виконувати обов’язок перед державою

Проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі, проходити службу у військовому резерві;

6.Прибувати до ТЦК особисто для зняття з обліку

Особисто прибувати з паспортом громадянина України і військово-обліковими документами для зняття з військового обліку в разі вибуття в іншу місцевість до нового місця проживання, за межі України на постійне місце проживання або на строк більше трьох місяців, у разі зміни місця проживання в межах міста з переїздом на територію іншого адміністративного району;

7.Особисто реєструватися в ТЦК після зміни місця проживання

Особисто в семиденний строк з дня прибуття до нового місця проживання прибувати із паспортом громадянина України і військово-обліковими документами до відповідного ТЦК (органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, закордонної дипломатичної установи України), який організовує та веде військовий облік на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, для взяття на військовий облік;

8.Особисто повідомляти про зміни персональних даних в ТЦК

Особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних, зазначених у статті 7 Закону України Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав, визначених у статті 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію;

9.Регулярно особисто звіряти особисті дані в ТЦК

Звіряти не рідше одного разу на п’ять років власні персональні дані з обліковими даними ТЦК, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки;

10.Щороку подавати дані про відстрочку

Подавати щороку до 1 жовтня до ТЦК документів, що підтверджують право громадян на відстрочку від призову на строкову військову службу.

11. Прибувати в ТЦК особисто, якщо не прийшла повістка по призову

Якщо за будь-яких обставин повістка ТЦК не надійшла, громадяни призовного віку прибувають до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову на строкову військову службу, визначеного указом Президента України.

За втрату або пошкодження облікових документів військовозобов’язані несуть адміністративну відповідальність.

За ухилення від мобілізації військовозобов’язані несуть кримінальну відповідальність.

Загальна мобілізація – чи призовуть у ЗСУ чоловіків, які зовсім не служили