Загальна мобілізація – чи призовуть у ЗСУ чоловіків, які зовсім не служили

З початку війни і оголошення воєнного стану в Україні триває загальна мобілізація. Адвокат розповідає, чи призовуть у ЗСУ тих, хто зовсім не служив

Попри скасування осіннього призову на строкову службу, можуть мобілізувати чоловіків віком від 18 до 27 років.

Про це повідомила адвокат Марина Бекало, передає НСН

За її словами, питання призову на строкову військову службу та військову службу під час мобілізації регулюються окремими нормами законодавства. Зокрема, згідно зі статтею 15 Закону України про військовий обов’язок та військову службу, призовний вік на військову строкову службу від 18 до 27 років, але за Указом Президента України мобілізації підлягають усі чоловіки віком від 18 до 60 років.

“Тобто, на сьогоднішній день, призов на термінову службу хлопців з 18 до 27 років скасовано. Однак це не стосується призову на військову службу під час мобілізації. Адже на сьогодні діє правовий режим воєнного часу та оголошено мобілізацію згідно з Указами Президента від 24.02. 2022 року, який триває кожні 90 днів. Тобто мобілізацію оголошено серед резервістів та військовозобов’язаних чоловіків призовного віку Указом Президента №69/2022”, ― пояснила адвокат.

Чи призовуть у ЗСУ чоловіків, які зовсім не служили

Призовний вік на військову службу починається з 18 років згідно зі статтею 15 Закону Про військовий обов’язок та військову службу, а граничний призовний вік з числа осіб: рядового, сержантського та старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу становить до 60 років за статтею 22 Закону про військову службу. обов’язки та військову службу.

Під час воєнного стану та загальної мобілізації всіх чоловіків від 18-60 років вважають військовозобов’язаними.

Крім того, призвати можуть навіть тих, хто не проходив строкову військову службу в тому випадку, якщо вони пройшли ВЛК і були визнані придатними до служби та не мають інших підстав для відстрочення. Перед відправкою на фронт вони проходять первинну бойову підготовку, їх розподіляють по військових частинах, призначають військову спеціальність, звання рядового складу.

Крім того, існує можливість підписання контракту на військову службу до ЗСУ, однак це стосується лише випадків, визначених статтею 20 Закону України Про військовий обов’язок та військову службу, для комплектування посад за основною або спорідненою спеціальністю, без урахування відповідності існуючого військового звання військовому званню, передбаченому штатом.

“Тобто, на період мобілізації, контракт підписується з військовослужбовцями, які мають військові звання, резервістами та військовозобов’язаними, які мають відповідний бойовий досвід та підготовку. А вже за рахунок мобілізованих осіб, які не мають досвіду, доукомплектовується ЗСУ, вони спочатку проходять бойову підготовку у навчальних центрах , після чого розподіляються по військових частинах та направляються до відповідних районів проведення бойових дій”, – резюмувала Марина Бекало.

Як відбуватиметься загальна мобілізація у 2023 році, чи будуть зміни