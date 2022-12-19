Чи дійсно після Нового року в Україні посилять мобілізацію. Що з цього приводу кажуть у ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про мобілізацію одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії – 24 лютого. Наразі в країні знизилися показники кількості людей, яких призивають по мобілізації.

Так само і після Нового року не планується жодних хвиль мобілізації. Плани щодо призову військовослужбовців, як завжди, залежать від поточної обстановки на фронті.

Про це на брифінгу 19 грудня розповів начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач, передає НСН.

За його словами, всі показники за кількістю особового складу є плановими, вони прораховуються Генеральним штабом, мобілізація здійснюється планово.

“Говорити, що після Нового року буде чергова хвиля не можна. Всі фактори, які впливають, давно враховані. І той фактор, що в Росії пройшла мобілізація і по заявках призвано від 200 до 300 тисяч громадян, все давно враховано. Зараз ми працюємо відповідно за планом і ніяких хвиль не передбачається”, пояснив він.

Горбач підкреслив, що мобілізація в Україні проходить постійно та планово.

“Можливо, будуть якісь корегування в планах, але наперед все прораховано”, сказав він.

Мобілізація в Україні

Нещодавно у Міністерстві оборони спростували інформацію про нібито нову хвилю мобілізації після Нового року. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що продовження мобілізації в Україні залежить від перебігу бойових дій. В Україні вже декілька разів мобілізацію продовжували на 90 днів. Останнього разу її було подовжено 21 листопада – на 90 днів.

Роман Горбач також наголосив, що насамперед до війська забирають осіб із досвідом проходження військової служби.

Радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, що країні вистачає людей на фронті та в теробороні, однак якщо ЗСУ та Міноборони констатують, що ситуація змінилася, можуть організувати доукомплектацію, про що додатково повідомлять.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що українська армія добре укомплектована. Втім, Сили оборони потребують зброї та військової техніки.

Джерело: ТСН